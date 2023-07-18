Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 233 оценки

Square Enix выпустила хвалебный трейлер Final Fantasy 16

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butcher69
Новости

Японское издательство Square Enix выпустило новый трейлер Final Fantasy 16 посвященный отличным оценкам, которые игра получила по всему миру.

Ролик на самом деле очень короткий - он длится всего 15 секунд, но этого вполне достаточно для достижения поставленной цели — отметить критический успех последней Final Fantasy, продемонстрировав одну из ее главных особенностей, зрелищность, через очень короткие фрагменты.

Final Fantasy 16 - одна из самых обсуждаемых игр последнего времени, между теми, кто любит ее за уклон в экшен и теми, кто не очень ее переваривает по той же причине.

Безусловно, это игра, которая не оставляет равнодушным, учитывая также широкое обсуждение в социальных сетях, вызванное именно ее характером и тем, что она была задумана как доступная для самой широкой аудитории.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Hog2012

10 из 10, 100 из 100, что-то они прям загнули, не ФФ16 игра хорошая, но не на столько.

1
barabear

Видимо скворечники нехило отвалили бабла за хорошие оценки...

0
Protocol10

слишком отдает японщиной, я пас

0
Dunka.was

Квадрат 4х

0
JohnTornton

почему не 16 секунд?

-1
Rayjin

Devil May Cry 16...

-5