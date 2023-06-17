Final Fantasy 16 22.06.2023
7.1 170 оценок

Square Enix выпустила стильный рекламный ролик для Final Fantasy 16

©
butcher69
Новости

Square Enix выпустила новый рекламный ролик для грядущей экшен JRPG Final Fantasy XVI, состоящий из довольно уникальной анимации. В новом ролике рассказывается о страданиях народа Валистеи и усилиях Клайва.

Final Fantasy XVI будет более насыщенной экшеном, чем ее предшественницы, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который будет противостоять различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.

Клайв - "Первый щит Розарии", поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, который является Доминантом Феникса. Однако после определенной трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

Продюсер, Наоки Ёсида, описывает эту игру так же, как и первую Final Fantasy: "играешь главную роль в эпической кинокартине". Причиной того, что игра ориентирована на экшен и более классический фэнтезийный сеттинг, было желание "привлечь как можно более широкий круг геймеров". Более того, для игроков, которые не слишком уверенно чувствуют себя в экшн-играх, будет создана "всеобъемлющая система поддержки".

Трейлеры
8
0
Последние посты по игре Final Fantasy 16
Square Enix подтвердила улучшения производительности Final Fantasy 16 и рассказала о других визуальных параметрах
Square Enix подтвердила улучшения производительности Final Fantasy 16 и рассказала о других визуальных параметрах
Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры
Square Enix просит фанатов не делиться утечками Final Fantasy 16 и примет против них меры
Обнародован список трофеев Final Fantasy 16
Обнародован список трофеев Final Fantasy 16
Комментарии: 0
Ваш комментарий