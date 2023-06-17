Square Enix выпустила стильный рекламный ролик для Final Fantasy 16 ©

Square Enix выпустила новый рекламный ролик для грядущей экшен JRPG Final Fantasy XVI, состоящий из довольно уникальной анимации. В новом ролике рассказывается о страданиях народа Валистеи и усилиях Клайва.

Final Fantasy XVI будет более насыщенной экшеном, чем ее предшественницы, а за ее создание даже взялся дизайнер Devil May Cry V. На протяжении всей игры игроки будут управлять главным героем Клайвом, который будет противостоять различным Доминантам - людям, проклятым силой превращаться в Эйконов.

Клайв - "Первый щит Розарии", поклявшийся защищать своего младшего брата Джошуа, который является Доминантом Феникса. Однако после определенной трагедии Клайв клянется отомстить Темному Эйкону Ифриту.

Продюсер, Наоки Ёсида, описывает эту игру так же, как и первую Final Fantasy: "играешь главную роль в эпической кинокартине". Причиной того, что игра ориентирована на экшен и более классический фэнтезийный сеттинг, было желание "привлечь как можно более широкий круг геймеров". Более того, для игроков, которые не слишком уверенно чувствуют себя в экшн-играх, будет создана "всеобъемлющая система поддержки".