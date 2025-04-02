Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Switch 2

Компания Square Enix объявила, что выпустит Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2. Дата выхода не объявлена.
Final Fantasy 7 Remake Intergrade — это улучшенная версия Final Fantasy 7 Remake. Впервые она вышла на PlayStation 5 10 июня 2021 года, затем на ПК в Epic Games Store 16 декабря 2021 года и на ПК в Steam 17 июня 2022 года. Это предшественница Final Fantasy 7 Rebirth, которая в настоящее время доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.
В Final Fantasy 7 Remake Intergrade игроки следят за историей бывшего оперативника, ставшего наемником, Клауда Страйфа, который оказывает помощь подпольной группе сопротивления Avalanche в городе Мидгар, работающем на энергии Мако. В борьбе с теневой компанией Shinra Electric Power Company Клауд и его товарищи оказываются втянутыми в более масштабный конфликт, чтобы определить судьбу планеты. Final Fantasy VII Remake Intergrade также включает в себя захватывающую оригинальную сюжетную линию, Final Fantasy 7 Remake Episode INTERmission, которая выводит ниндзя Вутая Юффи Кисараги на передний план, когда она проникает в город Мидгар во время событий базовой игры.
лучше б показали как 16 упихнули, хоть поржем.
Что теперь для каждой игры которая на свитч выйдет будет отдельная новость ? А нельзя просто список всех игр написать в одной теме ? а то бардак получается
нет - нинтендо же дауны
:)
Да, учитывая что была здоровая презентация как на пк гейм шоу, гейм авордах или пс стейт плей, или иксбокс инсайдики которые разве что нормесам всрались - где так же дегенеративно постят все новости по отдельности.
Это если будет по 1 новости к каждой игре на свиче )
Это из меркантильных соображений сделано: если в одну новость все уместить (как было бы всем удобнее), то плюсов (бонусов) публикующему много не отсыпят - вот и постятся "новости" одна за другой, увы
А чё только первую часть ремейка на свитч анонсировали? Вторую часть ремейка Rebirth не тянет что ли этот ваш свитч? Игра, конечно, шедевр и заслуживает выхода на как можно большем количестве платформ, но просто очень странно смотрится анонс только первой части, хотя вторая уже тоже как бы давно есть. Почему бы сразу целиком обе не заанонсить?
Ну вот, началось, теперь ещё и на Switch покупать.
а на коробку так и не собераются портировать
Японщина такая японщина, пока разберёшься во что играть, голову поломаешь, ремейк прошёл слава богу, люди объяснили, что фф7 это оказывается не одна игра, а целых 3 уже
Думаю, много народу будет ржать, как свитч 2 будет нагибать стим дек и другие поделки на красном недожелезе. И главное как пиарщики соответствующих посрамлённых конторок через ботов и троллей будут минусовать и на этом ресурсе тех, кто будет об этом напоминать.
это называется "нормесы считают что агуша гейминг это кринж" - но кого из андеграунда волнует вообще что считают нормесы ? Они ж говорят что новая калда, ФК25 или очередной ассасин теперь видеоигра, а не кринж который сделан на уровне мема.
сритч это мусор для пердунов
скорее для хипстеров и зумеров
хипстеры и зумеры идут покупать пс5 и играть в форточку с ассасином новым.