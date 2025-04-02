Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Switch 2

Компания Square Enix объявила, что выпустит Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2. Дата выхода не объявлена.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade — это улучшенная версия Final Fantasy 7 Remake. Впервые она вышла на PlayStation 5 10 июня 2021 года, затем на ПК в Epic Games Store 16 декабря 2021 года и на ПК в Steam 17 июня 2022 года. Это предшественница Final Fantasy 7 Rebirth, которая в настоящее время доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.

В Final Fantasy 7 Remake Intergrade игроки следят за историей бывшего оперативника, ставшего наемником, Клауда Страйфа, который оказывает помощь подпольной группе сопротивления Avalanche в городе Мидгар, работающем на энергии Мако. В борьбе с теневой компанией Shinra Electric Power Company Клауд и его товарищи оказываются втянутыми в более масштабный конфликт, чтобы определить судьбу планеты. Final Fantasy VII Remake Intergrade также включает в себя захватывающую оригинальную сюжетную линию, Final Fantasy 7 Remake Episode INTERmission, которая выводит ниндзя Вутая Юффи Кисараги на передний план, когда она проникает в город Мидгар во время событий базовой игры.