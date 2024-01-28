Final Fantasy VII Rebirth создавалась в расчете на многократное прохождение

Final Fantasy VII Rebirth обещает надолго увлечь игроков игровым процессом. По крайней мере, это гарантирует сорежиссер Мотому Торияма. На выставке Taipei Game Show 2024 он рассказал о том, как именно эта задача будет решаться в ролевой игре для PS5.

По словам Ториямы, Square Enix планирует создать игру, рассчитанную на 40 часов геймплея, а для тех, кто любит проходить все до конца, этот показатель может достигнуть и 100 часов. Но есть и те, кому нравятся только важные моменты сюжета, поэтому, как и в FF VII Remake (2020), разработчики реализовали возможность выбора отдельных глав.

Такое огромное количество контента подчеркивает стремление Square Enix предоставить игрокам глубокий и полезный игровой опыт. По словам Ториямы, цель состоит в том, чтобы поклонники Final Fantasy VII Rebirth открывали для себя новые детали повествования вселенной с каждым новым заходом в игру.

Коста дель Соль послужит интерлюдией к серьезному сюжету и будет состоять из совершенно новой главы, которой не было в оригинальной игре.

Выбор игрока зависит от того, как будут разворачиваться те или иные сюжетные события, а также от степени близости с каждым из его компаньонов. От этого зависит, с кем вы отправитесь на "Золотое блюдце" и кто будет участвовать в мюзикле LOVELESS.

Вы можете переигрывать игру с выбором главы, чтобы попытаться получить другие ответы, что открывает бесконечные возможности.

На близость также влияют побочные миссии, которые вы выполняете вместе со своими спутниками, и то, как вы объединяетесь с ними в бою.

Гонгага [город Зака] станет неотъемлемой частью сюжета

В игре появится настоящий форт Кондор, а не просто мини-игра, как в DLC INTERMISSION.

В Юноне будут экстравагантные сцены, а Клауд возьмет на себя роль старшего офицера, который должен будет создать свой собственный парад. Вы можете настроить, кто будет в вашем параде.

Побочные миссии доступны в любое время и не будут блокироваться после того, как вы дойдете до определенного момента сюжета

Ред XIII изменит свою личность после того, как вы достигнете Каньона Космо, поэтому в диалогах он будет называться "Нанаки" и "Ред XIII". Вы сможете вернуться к выбору главы и посмотреть разные ответы, если пропустили какой-либо из его побочных заданий до изменения.

Общая продолжительность игры составляет 100 часов, если вы хотите пройти ее на 100% со всеми побочными заданиями и мини-играми. Прохождение основного сюжета занимает около 40 часов.

Комбо-приемы персонажей и специальные комбо-приемы различаются: комбо-приемы - это когда персонаж может помочь вам в бою, а специальные приемы работают как навыки, когда оба персонажа объединяются, чтобы сделать большой ход.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля на PlayStation 5 и обещает показать, как группа Клауда столкнется с опасностями за пределами Мидгара.