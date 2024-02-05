Исполнительница роли Тифы в FF7 Rebirth просила фанатов сохранять непредвзятость

Как сообщает ComicBook, на официальном веб-сайте Square Enix появилось интересное интервью с Бритт Барон, актрисой, играющей Тифу Локхарт в трилогии ремейков Final Fantasy VII.

По ее словам, в игре будет несколько моментов, сильно отличающихся от сюжета оригинала, но если поклонники согласятся не сразу поднимать пресловутый топор войны, то в итоге они должны оказаться очень приятными:

Мое послание фанатам - не теряйте голову, сохраняйте непредвзятость, потому что я думаю, что у нас будет несколько очень забавных сюрпризов, и я думаю, что будет какой-то фантастический фан-сервис, который сделает всех счастливыми. Или, по крайней мере, я на это надеюсь, постучу по дереву.

Правда, нам еще только предстоит понять, что именно имеет в виду исполнитель роли Тифы под словами "сюрпризы" и "фантастический фан-сервис", но об этом мы, очевидно, узнаем только тогда, когда состоится официальный релиз Final Fantasy VII Rebirth.

Кто знает, может быть, в ближайшие часы появится больше новостей и об этом: напомним, что в ночь с 6 на 7 февраля состоится новый State of Play, полностью посвященный Rebirth.

На новой презентации нас ждет более детальное знакомство с сюжетом и геймплеем нового приключения Клауда, Тифы, Айрис и всех их спутников, а также важный анонс: похоже, что во время мероприятия будет представлена бесплатная демоверсия, которая может быть сразу же доступна для скачивания.