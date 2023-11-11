Подтверждены два графических режима Final Fantasy 7 Rebirth

На Paris Game Week 2023 года пришло подтверждение, что Final Fantasy 7 Rebirth предложит два традиционных графических режима, которые мы встречаем во многих ААА-играх, что даст пользователю возможность выбирать между разрешением 4K или 60 кадров в секунду.

Информацией поделилась Final Fantasy Dream, у которой была возможность опробовать демо-версию во время парижского мероприятия и взять интервью у команды во главе с Наоки Хамагучи, который по этому случаю рассказал, что в Final Fantasy 7 Rebirth есть много костюмов, которые можно разблокировать для главных героев.

Французский портал заявляет, что во время теста у них была возможность изучить настройки и обнаружить возможность выбора режима «Графика» для игры в 4K и режима «Производительность» для 60 кадров в секунду, который, предположительно, снижает разрешение до 1440p, чтобы обеспечить максимальную частоту кадров. Отзыв журналиста не совсем положительный, из-за плохой плавности работы с пресетом «Графика» и ухудшением качества текстур в режиме «Производительность».

«После того, как я попробовал оба варианта, у меня возникли смешанные чувства. В режиме «Графика» игра с трудом поддерживает постоянную скорость FPS, что делает процесс довольно неприятным. Поэтому плавность 60 FPS более чем желательна, даже если это делается за счет снижения качества текстур».

По данным Final Fantasy Dream, протестированная сборка не была идеальной, были обнаружены некоторые технические проблемы и множество багов.

Несмотря на дефекты, визуальную составляющую в целом он оценил более чем положительно, хотя и «не на уровне некоторых игр, вышедших ранее в этом году», уточнив при этом, что протестированная — старая и явно не окончательная сборка Final Fantasy 7 Rebirth и что еще есть несколько месяцев, чтобы исправить недостатки.

«Как и в случае с ремейком, не все технически идеально и есть много багов. Хотя игра по-прежнему прекрасна, это не визуальная революция, а аспект открытого мира, похоже, привел к некоторым компромиссам. Final Fantasy 7 Rebirth визуально отстает от некоторых игр, выпущенных ранее в этом году. Однако есть проблеск надежды: игра еще не закончена, а демоверсия работала на более старой сборке».

Имейте в виду, что мы говорим о впечатлениях одного человека и в контексте тестирования предрелизной сборки. Короче говоря, прежде чем подводить итоги, лучше всего дождаться дебюта Final Fantasy 7 Rebirth, запланированного на 29 февраля 2024 года на PS5 в качестве временного эксклюзива.