Создатели Final Fantasy 7 Rebirth поделились новыми небольшими подробностями игры ©

Square Enix уже четвертый день подряд выходит на связь с немного странными сообщениями о Final Fantasy 7 Rebirth, объявив сегодня, что для того, чтобы насладиться сиквелом, не обязательно играть в Final Fantasy 7 Remake. Компания заявляет, что она "провела подготовительные мероприятия, чтобы игроки, которые не успели поиграть в первую игру, могли в полной мере насладиться Final Fantasy 7 Rebirth".

В сообщении не говорится, что это за планы, но можно предположить, что это будет что-то вроде ретроспективного видео, которое можно будет посмотреть в главном меню Rebirth и которое расскажет о событиях первого ремейка. Другой подход может заключаться в том, что Клауд расскажет о том, что произошло в Final Fantasy 7 Remake, в диалоге в начале Rebirth. В любом случае, сорежиссер Мотому Торияма уверяет, что в Final Fantasy 7 Rebirth можно перейти сразу, не играя в ее предшественницу.

Первое сообщение Square Enix о Final Fantasy 7 Rebirth, которую она предложила на прошлой неделе, была наиболее логичным: в нем говорилось, что они "работают над уточнением точной даты релиза" ролевой игры, которая в настоящее время запланирована к выходу на PS5 зимой 2023 года. Вслед за этим заявлением компания сообщила, что сиквел предложит много свободы: "Игроки смогут путешествовать по широкому и многогранному миру с высокой степенью свободы, переживая по пути огромное количество различных историй". Однако самое странное из всех сообщений прозвучало вчера, когда стало известно, что у игры будет сюжет! И персонажи! Вот это да!

По крайней мере, теперь вы знаете, что вам не нужно переживать то, что эти персонажи делали в прошлом, чтобы пройти следующую часть истории. Новаторский материал. Что, интересно, будет подтверждено завтра? Что вы можете экипировать Материю?!

По одной из теорий все эти ежедневные сообщения приведут к новой презентации игры 8 июня и, возможно, это произойдет на Summer Game Fest 2023.