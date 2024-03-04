Square Enix выпустит новые фигурки по мотивам Final Fantasy 7

Издательство Square Enix сообщило о запуске новой линейки экшн-фигурок персонажей Final Fantasy VII, в которой будут представлены как герои из классической игры, так и из Remake и, конечно же, из Rebirth.
В частности, речь идет о Клауде Страйфе с полигональной структурой в соответствии с оригинальным дизайном, а также Тифа Локхарт в ее современном и реалистичном исполнении и второстепенные персонажи, такие как Кактуар, Винсент, Юффи и другие.
На данный момент фигурки из Final Fantasy VII доступны только для заказа с американского Amazon. В продажу они поступят ориентировочно не ранее чем в 2025 году.