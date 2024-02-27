В PlayStation Store стартовала предзагрузка Final Fantasy 7 Rebirth

До релиза Final Fantasy 7 Rebirth осталось совсем немного времени, и в PlayStation Store наконец-то началась предварительная загрузка цифровых версий нового приключения Клауда и Ко. Как ранее сообщали PlayStation Game Size, Final Fantasy 7 Rebirth потребует внушительных 145,7 Гб места на SSD-диске консоли, поэтому физическое издание будет доступно на двух дисках.

Информация о размере относится к версии 1,010,000 игры, то есть с уже установленным патчем, но неясно, потребуется ли скачивать еще одно обновление в первый день. Например, как известно, правки, которые были сделаны для проблемного режима Performance Mode в демоверсии, не были реализованы до того, как истекло эмбарго на рецензии.

Как уже говорилось ранее, долго ждать Final Fantasy 7 Rebirth не придется: она станет доступна на PS5 уже в четверг, 29 февраля.