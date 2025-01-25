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Final Fantasy 7 Rebirth 07.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 120 оценок

Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth

AceTheKing
Новости

Как стало известно, команда Mognet, которая ранее выпустила перевод для Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal и ряда других игр, уже приступила к созданию русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix.

На данный момент команда занимается переводом основного сюжета игры: переведено уже 1657 из 2351 строк. Однако, вероятно, Mognet еще понадобится время на встраивание перевода в игру. Дата выхода русификатора остается неизвестной.

Final Fantasy 7: Rebirth доступна на PC и PS5.

20
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
My life is a game

очень и очень и очень хорошо
надо допройти тогда предыдущую часть

2
pckot01

А первая часть это intergrade? В неё норм можно на клаве и мыши играть?

-2
My life is a game pckot01

да
еще есть кризис коре(спин офф рассказывающий событий до intergrade)

0
My life is a game pckot01

крч по хронологии играть так
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
Final Fantasy 7: Rebirth

0
XCBKCAMINGX

а че есть разнича это же продалжение той

0
My life is a game

одну игру (7 часть) разбили на 3 игры
вот это вышла 2 из 3
её тоже надо бы перевести

5
Bargainer My life is a game

Между первой и второй еще была - CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

-3
My life is a game Bargainer

по выпуску или хронологически имеешь ввиду?
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION самая ранняя же по хронологии событий

0
Bargainer My life is a game

Это приквел. Но вышел в стиме после первой части. По выпуску вторая часть, новая игра третья и обещают четвертую.

0
BrokVud
переведено уже 1657 из 2351 строк

Это что за сюжет такой? В некоторых сериалах в часовой серии сабы на более чем 1000 строк. Или как эти строки считаются?

0
komrad.tzar

Спасибо!

0
Маркет Плейс

Какая-то часть людей пока ещё и не может поиграть во вторую часть, потому что любезные разработчики их выпилили обязательной поддержкой трассировки и видеопамяти 6гб+. А по статистике стима такие карты ещё занимают значительный процент...

0
FerociousKit

Хорошая игра судя по тому как продолжает выглядеть Аэрис в Rebrith

-1