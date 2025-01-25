Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth

Как стало известно, команда Mognet, которая ранее выпустила перевод для Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal и ряда других игр, уже приступила к созданию русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix.

На данный момент команда занимается переводом основного сюжета игры: переведено уже 1657 из 2351 строк. Однако, вероятно, Mognet еще понадобится время на встраивание перевода в игру. Дата выхода русификатора остается неизвестной.

Final Fantasy 7: Rebirth доступна на PC и PS5.