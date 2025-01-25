Mognet уже приступили к переводу Final Fantasy 7: Rebirth

Как стало известно, команда Mognet, которая ранее выпустила перевод для Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royal и ряда других игр, уже приступила к созданию русификатора для Final Fantasy 7: Rebirth от компании Square Enix.
На данный момент команда занимается переводом основного сюжета игры: переведено уже 1657 из 2351 строк. Однако, вероятно, Mognet еще понадобится время на встраивание перевода в игру. Дата выхода русификатора остается неизвестной.
Final Fantasy 7: Rebirth доступна на PC и PS5.
очень и очень и очень хорошо
надо допройти тогда предыдущую часть
А первая часть это intergrade? В неё норм можно на клаве и мыши играть?
да
еще есть кризис коре(спин офф рассказывающий событий до intergrade)
крч по хронологии играть так
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
Final Fantasy 7: Rebirth
а че есть разнича это же продалжение той
одну игру (7 часть) разбили на 3 игры
вот это вышла 2 из 3
её тоже надо бы перевести
Между первой и второй еще была - CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
по выпуску или хронологически имеешь ввиду?
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION самая ранняя же по хронологии событий
Это приквел. Но вышел в стиме после первой части. По выпуску вторая часть, новая игра третья и обещают четвертую.
Это что за сюжет такой? В некоторых сериалах в часовой серии сабы на более чем 1000 строк. Или как эти строки считаются?
Спасибо!
Какая-то часть людей пока ещё и не может поиграть во вторую часть, потому что любезные разработчики их выпилили обязательной поддержкой трассировки и видеопамяти 6гб+. А по статистике стима такие карты ещё занимают значительный процент...
Хорошая игра судя по тому как продолжает выглядеть Аэрис в Rebrith