Ремейк Final Fantasy 9 выглядит готовым к релизу, содержит обновленные модели и смотрится хорошо ©

Ремейк Final Fantasy IX еще не анонсирован, но похоже, что разработка игры почти завершена, так как, по слухам, ремейк выглядит готовым к выпуску.

Выступая на форумах ResetERA, инсайдер Im A Hero Too, который предоставил модераторам форумов доказательства того, что у него есть доступ к информации, недавно прокомментировал еще не раскрытый ремейк, заявив, что игра выглядит законченной и готовой к выпуску. Судя по всему, игра должна была выйти прошлым летом, но помешала пандемия COVID-19 и выпуск других игр Square Enix. На данный момент дата релиза, кажется, все еще не определена из-за Final Fantasy VII: Rebirth, которая станет следующей крупной игрой японского издателя после Final Fantasy XVI, которая выйдет чуть более чем через две недели. Интересно, что инсайдер также сообщил, что в дополнение к мультсериалу будет снят фильм, связанный с игрой, поэтому определенно звучит так, будто Square Enix собирается немного продвигать римейк.

Говоря о масштабах ремейка Final Fantasy IX, инсайдер посоветовал держать ожидания под контролем, поскольку это не высокобюджетный ремейк с передовыми визуальными функциями, такими как трассировка лучей или что-то в этом роде. Тем не менее, он будет выглядеть красивее оригинала, будет работать быстрее и будет иметь обновленные модели персонажей.

Из всей информации, которой Im a Hero Too делится о ремейке Final Fantasy IX, кажется, что это будет игра для ностальгирующих по всей серии, которые не особенно заинтересованы в ориентированном на действия направлении, которое серия приняла со времен Final Fantasy XV, так как предположительно будет содержать традиционный геймплей.