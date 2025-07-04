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Final Fantasy 9 14.11.2000
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.9 201 оценка

Square Enix показала ранее не публиковавшиеся арты Final Fantasy IX

Gruz_ Gruz_

В настоящее время идет подготовка к празднованию 25-летия Final Fantasy IX. И пока фанаты игры надеются на анонс ремейка, издатель Square Enix пока ограничивается просто демонстрацией артов.

На днях японский издатель выложил в сеть ряд ранее не публиковавшихся артов. Автором этих замечательных иллюстраций является Тосиюки Итахана, дизайнер персонажей девятой части.

Возможно, это своеобразный «тизер» в рамках подготовки к возможному анонсу какого-то нового проекта по Final Fantasy IX? Впрочем, до тех пор, пока Square Enix не подтвердит официально разработку ремейка Final Fantasy IX, это не более чем простые предположения.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ka27

После ФФ7 жду ФФ8 и ФФ9 ! Скверы не подведите...

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yrroodd

С таким ремейком 7ки... лучше бы ничего не трогать...