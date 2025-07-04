Square Enix показала ранее не публиковавшиеся арты Final Fantasy IX

В настоящее время идет подготовка к празднованию 25-летия Final Fantasy IX. И пока фанаты игры надеются на анонс ремейка, издатель Square Enix пока ограничивается просто демонстрацией артов.
На днях японский издатель выложил в сеть ряд ранее не публиковавшихся артов. Автором этих замечательных иллюстраций является Тосиюки Итахана, дизайнер персонажей девятой части.
Возможно, это своеобразный «тизер» в рамках подготовки к возможному анонсу какого-то нового проекта по Final Fantasy IX? Впрочем, до тех пор, пока Square Enix не подтвердит официально разработку ремейка Final Fantasy IX, это не более чем простые предположения.
После ФФ7 жду ФФ8 и ФФ9 ! Скверы не подведите...
С таким ремейком 7ки... лучше бы ничего не трогать...