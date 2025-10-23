Embark Studios начала внедрять античит Denuvo в THE FINALS

Студия Embark Studios объявила о начале внедрения Denuvo Anti-Cheat в свой многопользовательский шутер THE FINALS. Это происходит в рамках крупного межсезонного обновления. Разработчики уточнили, что новая система защиты станет дополнением к уже существующим инструментам, включая Easy Anti-Cheat.

В своем заявлении команда отметила, что Denuvo Anti-Cheat оказался идеальным дополнением к нашим существующим инструментам. Процесс внедрения уже начался и, как ожидается, будет завершен к концу следующей недели. При этом студия ранее неоднократно заверяла, что не планирует предпринимать никаких действий, специально блокирующих игру на Linux или Steam Deck.

Помимо изменений в системе защиты, обновление принесло в игру новое временное событие в честь Хэллоуина под названием GHOUL RUSH. Это режим в формате каждый сам за себя, где игроки начинают как выжившие. После первой гибели участник матча превращается в гуля и начинает охоту на оставшихся выживших. Матч состоит из трех раундов и проходит на специальной версии карты с фиксированными наборами экипировки.