Разработчики сетевого шутера The Finals приглашают игроков на вторую закрытую бету ©

Разработчики из Embark Studios планомерно продвигают свой амбициозный бесплатный сетевой шутер The Finals к релизу. На данный момент авторы проекта пока не готовы анонсировать дату выхода, однако скоро они дадут шанс опробовать игру уже сейчас. Embark в социальных сетях опубликовали приглашением на второе закрытое бета-тестирование, а вместе с этим поделились новым трейлером The Finals.

Второй закрытый бета-тест The Finals начнется уже в эту среду, 14 июня, и будет идти ровно одну неделю, до 21 июня. Принять участие в нем смогут все игроки, сыгравшие в первую ЗБТ, а также новые зарегистрированные через Steam участники. Регистрация на бету не гарантирует место для участия, но скорее всего, разработчики откроют доступ для большего количества игроков по мере прохождения теста.

Во вторую бету шутера будет включен весь контент из первой, включая режимы и оружие. Как отметил исполнительный продюсер проекта Джонатан Линдсей, большинство изменений в The Finals будут "внутренними" улучшениями, основанными на ключевых отзывах от игроков. Разработчики переработали передвижения, некоторые настройки, физику стрельбы, баланс и производительность.

Вместе с обновлением производительности были опубликованы новые системные требования для The Finals:

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-бит (последнее обновление)

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X

Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 64-бит (последнее обновление)

Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen R5 1600X

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER или AMD Radeon RX 5700 XT

Кроме того, предыдущие участники могут ожидать увидеть новое оружие для всех трех классов, новую косметику, скины и новую систему прогресса. Также вводится более «непринужденный» режим быстрой игры 3 на 3 на 3, получивший название «Quick Cash». В этом режиме матчи будут длиннее, с более быстрыми таймерами возрождения и извлечения и только одним хранилищем на карте за раз.