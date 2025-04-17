В Embark Studios верят, что The Finals протянет ещё 3-5 лет

Прошло уже больше года с тех пор, как The Finals появилась на компьютерах и консолях. Казалось бы, куда ещё больше этих бесплатных шутеров — рынок и так забит ими под завязку. Но игре от Embark Studios как-то удалось отхватить себе кусочек пирога и собрать свою аудиторию.

Ребята из MP1st недавно поговорили с разработчиками и спросили, как они видят будущее своей игры. Считают ли они, что первый год — самое сложное испытание для игры-сервиса, и где они видят проект через несколько лет.

Представитель Embark ответил на это так:

Думаю, у каждого года свои сложности. В первый год их, конечно, хватало. Команде пришлось перестроиться с работы «за закрытыми дверями» на формат, где наш труд постоянно оценивают самые строгие критики (и фанаты). Это совсем другой подход. Но именно это и приносит больше всего удовлетворения. Через 3-5 лет мы всё ещё будем здесь, с кучей отыгранных сезонов, с ещё большим количеством игроков и с версией The Finals, которая становится только лучше и лучше» — представитель Embark

Команда и правда стабильно выпускает контент, так что если игроки не разбегутся, то почему бы и нет. А ещё у студии вроде как большие планы на киберспорт — в шестом сезоне они уже начали что-то там делать в этом направлении.

Кстати, The Finals — не единственное, чем занимается студия. Их следующая игра, ARC Raiders, проведёт технический тест на ПК и консолях уже в мае.