В The Finals увеличено количество получаемого опыта в 10 раз

Обновление для шутера The Finals принесло изменения в баланс игры и ускорило прогресс, как говорят разработчики, новый патч позволит игрокам быстрее достичь конца сезона.
Официального анонса пока не было, по предварительным данным, третий сезон ожидается в середине июня.
Основные изменения:
- Опыт от ежедневных контрактов увеличен с 1000 XP до 10 000 XP.
- APS Turret теперь теряет прочность за каждый нейтрализованный снаряд.
- На Xbox исправлен редкий баг, из-за которого не работал голосовой чат.
- Получаемый опыт за действия в матчах увеличен на 50%.
- Добавлена поддержка инвайтов через Steam.
- Улучшены методы отлова игроков, использующих устройства, эмулирующие контроллер при игре с клавиатурой и мышью.
- На ПК и консолях введена опция, ограничивающая частоту кадров и разрешение в главном меню, если игра свернута или находится в режиме простоя длительное время — эта функция доступна в настройке Energy Saving в разделе Video.
Всё шевелят мёртворождённый трупик, уже все забыли про неё....
Да пипец ,на выходе все ссались(блоххеры) просто какая это крутая игра)
Они игру с UE 5.0 будут переносить на 5.4?
Ты думаешь это так просто что-ли? Да и какой смысл от этого. Игра недавно совсем релизнулась
Смысл в том, что на 5.4 фпс зачастую в 1.5-2 раза выше в сравнении с 5.0.
С каких пор оптимизация зависит от версии движка?🤡
Улучшены методы отлова игроков, использующих устройства, эмулирующие контроллер при игре с клавиатурой и мышью - это про аимбот что ли? Неужели случилось чудо и они обратили внимание на читеров портящих жизнь честным игрокам