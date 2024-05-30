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The Finals 07.12.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 138 оценок

В The Finals увеличено количество получаемого опыта в 10 раз

KoRnEr
Новости

Обновление для шутера The Finals принесло изменения в баланс игры и ускорило прогресс, как говорят разработчики, новый патч позволит игрокам быстрее достичь конца сезона.

Официального анонса пока не было, по предварительным данным, третий сезон ожидается в середине июня.

Основные изменения:

  • Опыт от ежедневных контрактов увеличен с 1000 XP до 10 000 XP.
  • APS Turret теперь теряет прочность за каждый нейтрализованный снаряд.
  • На Xbox исправлен редкий баг, из-за которого не работал голосовой чат.
  • Получаемый опыт за действия в матчах увеличен на 50%.
  • Добавлена поддержка инвайтов через Steam.
  • Улучшены методы отлова игроков, использующих устройства, эмулирующие контроллер при игре с клавиатурой и мышью.
  • На ПК и консолях введена опция, ограничивающая частоту кадров и разрешение в главном меню, если игра свернута или находится в режиме простоя длительное время — эта функция доступна в настройке Energy Saving в разделе Video.
-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Truth85

Всё шевелят мёртворождённый трупик, уже все забыли про неё....

2
VIGITAL1

Да пипец ,на выходе все ссались(блоххеры) просто какая это крутая игра)

1
bysaturn

Они игру с UE 5.0 будут переносить на 5.4?

0
darkMarshall

Ты думаешь это так просто что-ли? Да и какой смысл от этого. Игра недавно совсем релизнулась

0
bysaturn darkMarshall

Смысл в том, что на 5.4 фпс зачастую в 1.5-2 раза выше в сравнении с 5.0.

0
Без негатива bysaturn

С каких пор оптимизация зависит от версии движка?🤡

0
1barac9U7ada7

Улучшены методы отлова игроков, использующих устройства, эмулирующие контроллер при игре с клавиатурой и мышью - это про аимбот что ли? Неужели случилось чудо и они обратили внимание на читеров портящих жизнь честным игрокам

0