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The Finals TBA
6.1 42 оценки

Вышел геймплейный трейлер The Finals - шутера от авторов Battlefield

Simple Jack

На презентации Xbox Partner Preview показали геймплейный трейлер командного шутера The Finals. Ролик приурочили к открытому бета-тесту, который пройдет с 26 октября по 5 ноября 2023 года.

The Finals — мультиплеерный шутер от первого лица, главной особенностью которого является тотальная разрушаемость окружения. За разработку игры отвечает студия Embark Studios, основанная бывшим руководителем DICE и Electronic Arts Патриком Содерлундом.

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-1
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
GayFish

Опять этот зумерский сеттинг с клоунадой без стиля, маркетологи видимо думают что такой сеттинг сделает игру "веселой".

15
Geeksquirrel

Это не маркетологи. Это особенность современного дизайна и графики. Как только будут новые сподвижки в графике, дизаин большинства поменяется.

2
Arnold Schwarzenegger 76

Надоели эти однотипные онлайн-мультиплеерные игры.

12
Well-offZin

Ну если ты хлебушек, то иди молча ботиков убивать, это же так интересно!

-20
DanilFreeze225 Well-offZin

ротик закрой если ты не шаришь в оналйн играх то зачем пишешь

1
N1k3_22 Well-offZin

Агрессивные зумеры - лучшие оппоненты в таких играх. Именно они позволяют ощутить весь кайф от игры, расслабиться и насладиться происходящим. Спасибо

1
damaboy

Не играю в онлайн, тем более в шутеры. Но выглядит круто, и геймплейные фишки интересные

А вообще надоели мрачные игры. Хорош провоцировать депрессию)

5
tvorog8088

Тут только разрушаемость может быть интересна, в остальном банальный овервотч, очередная доилка игра сервис, собрались отжать онлайн у тех у кого его и так нет, я в мультиплейерные игры не играю поэтому пофиг вообще.

Юбики такие игры закрывают эти делают нормально чё.

4
Jarvis666

Нытики в комментариях, любая игра для них это однотипное повторение предыдущих игр. Хотя сами играют в Доту и КС и больше ни во что))

2
askazanov

Клоунада....

1
1barac9U7ada7

Это чё новое видение Battlefield Hardline? Жаль что бета в РФ регионе это танцы с бубном

1
Bassota277

Какое же все яркое,жесть.

Это хоть фри ту плей или будут просить монету?

0
saiditsme

Тот случай когда одного скриншота достаточно, чтобы понять, что это. И что мне совершенно не понравится.

0
ckott4

Ооооо дааааа, опять зумерская параша с ареной, клоунадой, и т.д. Как там не эксклюзив сосони поживает? Или эта херня, где свиноматка на моноколесе катается? О о, или радуга декласифайд? Или hyper scape?

Ну реально, кого вообще на работу берут? Возьмите лучше меня, я вам такую задумку дам.

0
Wolfenstein

кал трышак, разрабам bf 1942 эти ребята пыво держали

-5