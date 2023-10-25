Вышел геймплейный трейлер The Finals - шутера от авторов Battlefield

На презентации Xbox Partner Preview показали геймплейный трейлер командного шутера The Finals. Ролик приурочили к открытому бета-тесту, который пройдет с 26 октября по 5 ноября 2023 года.

The Finals — мультиплеерный шутер от первого лица, главной особенностью которого является тотальная разрушаемость окружения. За разработку игры отвечает студия Embark Studios, основанная бывшим руководителем DICE и Electronic Arts Патриком Содерлундом.