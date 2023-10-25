Вышел геймплейный трейлер The Finals - шутера от авторов Battlefield

На презентации Xbox Partner Preview показали геймплейный трейлер командного шутера The Finals. Ролик приурочили к открытому бета-тесту, который пройдет с 26 октября по 5 ноября 2023 года.
The Finals — мультиплеерный шутер от первого лица, главной особенностью которого является тотальная разрушаемость окружения. За разработку игры отвечает студия Embark Studios, основанная бывшим руководителем DICE и Electronic Arts Патриком Содерлундом.
Опять этот зумерский сеттинг с клоунадой без стиля, маркетологи видимо думают что такой сеттинг сделает игру "веселой".
Это не маркетологи. Это особенность современного дизайна и графики. Как только будут новые сподвижки в графике, дизаин большинства поменяется.
Надоели эти однотипные онлайн-мультиплеерные игры.
Ну если ты хлебушек, то иди молча ботиков убивать, это же так интересно!
ротик закрой если ты не шаришь в оналйн играх то зачем пишешь
Агрессивные зумеры - лучшие оппоненты в таких играх. Именно они позволяют ощутить весь кайф от игры, расслабиться и насладиться происходящим. Спасибо
Не играю в онлайн, тем более в шутеры. Но выглядит круто, и геймплейные фишки интересные
А вообще надоели мрачные игры. Хорош провоцировать депрессию)
Тут только разрушаемость может быть интересна, в остальном банальный овервотч, очередная доилка игра сервис, собрались отжать онлайн у тех у кого его и так нет, я в мультиплейерные игры не играю поэтому пофиг вообще.
Юбики такие игры закрывают эти делают нормально чё.
Нытики в комментариях, любая игра для них это однотипное повторение предыдущих игр. Хотя сами играют в Доту и КС и больше ни во что))
Клоунада....
Это чё новое видение Battlefield Hardline? Жаль что бета в РФ регионе это танцы с бубном
Какое же все яркое,жесть.
Это хоть фри ту плей или будут просить монету?
Тот случай когда одного скриншота достаточно, чтобы понять, что это. И что мне совершенно не понравится.
Ооооо дааааа, опять зумерская параша с ареной, клоунадой, и т.д. Как там не эксклюзив сосони поживает? Или эта херня, где свиноматка на моноколесе катается? О о, или радуга декласифайд? Или hyper scape?
Ну реально, кого вообще на работу берут? Возьмите лучше меня, я вам такую задумку дам.
кал трышак, разрабам bf 1942 эти ребята пыво держали