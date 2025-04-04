Для The First Berserker: Khazan вышло первое крупное обновление

NEOPLE выпустила первое крупное обновление для The First Berserker: Khazan и поделилась полными заметками об патче. Этот первый патч вносит корректировки баланса, улучшения пользовательского интерфейса и качества жизни, некоторые системные изменения и исправления ошибок и сбоев.

Если говорить более подробно, то патч от 4 апреля улучшает перезарядку расходных материалов. Теперь ваш инвентарь будет пополняться расходными материалами, находящимися в хранилище, при смерти после использования всех расходных материалов в инвентаре или при переходе на контрольную точку. Более того, он исправляет проблему, из-за которой определенные диапазоны уровней могли вызывать неприятный и чрезмерно изнуряющий опыт, а не сложность. Обратите внимание, что это изменение не касается боссов. Так что сложность игры не была понижена.

Также есть некоторые улучшения NPC. Разработчики исправили проблему, из-за которой выбранная опция сбрасывалась во время разговора с NPC. Они также улучшили диалоги NPC, так что у некоторых NPC будут разные реплики в зависимости от прохождения.

Как уже было сказано, это первое обновление исправляет многочисленные ошибки и неполадки. Например, оно исправляет проблему, из-за которой вращающиеся лазеры не появлялись периодически. Оно также исправляет проблему, из-за которой во время основных и дополнительных миссий создавались неестественные пространства, из-за чего персонаж не мог двигаться.

Вы можете найти полный список изменений по ссылке.