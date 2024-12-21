Разработчик The First Berserker: Khazan тестирует легкий режим

Игры в жанре Soulslike очень редко предлагают варианты сложности, что является особенностью поджанра, и, конечно же, именно это разработчик Neople и задумал в своей предстоящей экшен-RPG The First Berserker: Khazan. В преддверии ее выпуска разработчик настаивал на том, что в игре не будет вариантов сложности, но планы на этот счет могли измениться.

Когда его спросили об этом же, Неопл рассказал в недавнем интервью, что, основываясь на отзывах сообщества, студия начала тестировать и рассматривать легкий режим. Будет ли такой режим включен в финальную версию игры, пока неизвестно, но, по крайней мере, разработчик рассматривает такой вариант.

Хотя изначально мы заявляли, что не планируем никаких вариантов сложности, сейчас мы в команде тестируем режим с пониженной сложностью. Наша главная цель состояла в том, чтобы игроки полностью прониклись персонажем и сочувствовали его сложным обстоятельствам; однако были запросы на настройки сложности. Пока неясно, будет ли легкий или т.н. сюжетный режим, но мы хотим побудить больше игроков принять участие в игре и открыть для себя ее основное веселье. Детали проверяются, и мы планируем провести несколько внутренних тестов перед реальным развертыванием.

The First Berserker: Khazan выйдет 27 марта 2025 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК, а демоверсия станет доступна 16 января.