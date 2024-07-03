Новый трейлер The First Descendant посвятили технологиям NVIDIA

The First Descendant поддерживает DLSS 3.5, реконструкцию лучей и трассировку лучей от NVIDIA, как показано в трейлере, который вы можете увидеть ниже: синтез впечатляющих графических технологий в распоряжении нового free-to-play шутера от Nexon.
Работающая на мощном движке Unreal Engine 5, игра переносит нас в мир, столь же увлекательный, сколь и коварный, переданный на экране с большим вниманием к деталям и тонким эффектам, способным улучшить поверхности и тени благодаря динамической системе освещения.
Естественно, DLSS 3.5 также оказывает значительное влияние на производительность, позволяя работать в разрешении до 4K, увеличивая производительность в 2,7 раза при активации всех эффектов трассировки лучей.
А в качестве глазури на торте присутствует поддержка NVIDIA Reflex, которая снижает системную задержку на 55 %, делая команды гораздо более отзывчивыми и точными по сравнению с вводимым сигналом. Разумеется, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этих функций, необходимо установить последние версии драйверов GeForce Game Ready Drivers.
The First Descendant стартовала в Steam с большим успехом, и, несмотря на вялые отзывы пользователей, смогла набрать значительные обороты, достигнув за ночь более 229 000 одновременных игроков на цифровой платформе Valve.
В общем, это достойные цифры для игры с большими амбициями: во многом похожий на Warframe, шутер от Nexon может рассчитывать на проверенную механику, особенно прочную структуру и техническое отделение, которое, как уже говорилось, не может не впечатлять.
Главная фича - рефлекс, без него в эту игру играть невозможно)
Амудешникам соболезнуем, почему-то антилаг 2 не смогли завезти)
Так антилаг принудительно в профиле игры в дровах включается
ахаха себе соболезнуй лол,глуп как пробка)))
Сразу видно "качественную" игру
Тот антилаг - аналог llm, антилаг 2 - аналог рефлекса и бывший драйверный антилаг+, который был доступен только для 7xxx серии, но теперь реализация переехала в игры и доступна с 5xxx серии)
Данная ситуация во всех играх, где релизнут рефлекс, до сих пор не могу привыкнуть к желешному миру амудешников)
Фрейм генератион сломанный нахрен, лучей я лично не увидел, так что гоев прогрели
Эту игру никакие технологии не спасут с её отимизоном и кривостью рук у разрабов.
Нормально она идет, без лагов. Какое железо у тебя?
Оптимизация отвратительная у игры. Говорю как владелец двух пк, пред.топ и топ. На i5 12600k+4070 ti + 32 gb ram. Даже на высоких скачки фпс и утечек памяти, не считая странной нагрузки на видеокарту и ядра цп. То же самое и на i9+4090+64 gb ram. Скачки фпс, нагрев, нагрузки на ядра цп и утечки памяти. Отчасти снижает нагрузку ограничение фпс в 60, но картинка лучше с 144 + ультра настройками. Смысл от игры, если у тебя есть железо для игры на предельных настройках, но у игры нет оптимизации?
Есть всем известные два стресс теста для пк, и все думаю знаю как они нагружают железо. Так вот, игра порой действует так же, не имея при этом никакой логики и основания делать подобное.
Технологии мыла
Все логично. Монополист по продажам и поэтому игры выходят с поддержкой технологий. Причем не просто технологий а именно аппаратных технологий. И судя по первым тестам FSR 3.1. в отличии от XeSS 1.3 по прежнему доказывает что программные технологии это лапша. Именно поэтому ее так сразу и слили в общак. Хотя опять же для меня было неожиданностью что при этом XeSS который тоже программная и которая появилась позднее. Тем не менее уже обогнала FSR по качеству реализации в 1.3. И как тут не вспомнить что даже лапша если её качественно приготовить может стать хоть какой-то пищей. Разумеется до качественой еды ей по прежнему далеко. И да кстати читаю вот обзоры FSR 3.1 в части FG даже к нему у некоторых общзорщиков например тут возникли вопросы по качеству FG. Пускай и с ним в целом не все так плачевно как в части FSR касательно масштабирования.
Мне кажется, что подобный мусор нельзя разрешать к изданию.
этот кусок дерьма никакие технологии не спасут.
:)
Не важно какой движок у игры. Хоть самый передовой. Вообще наплевать всем на это всегда было, кроме 2% игроков с топовыми ведрами.