Второй сезон The First Descendant стартует 5 декабря

Nexon готовит крупное обновление для своей игры The First Descendant. С 5 декабря стартует второй сезон под названием Void Chaser, который добавит новые возможности и контент для игроков.

Главное нововведение сезона — два новых играбельных персонажа. Килан станет доступен сразу после начала сезона, а Инес Райя появится в середине сезона, в январском обновлении. Способности Инес пока держатся в тайне, что только подогревает интерес.

Сезон представит новое подземелье и нового босса — Дред Армор, который будет менять оружие по ходу боя. Победив его, вы получите доступ к Килану, а также к первому питомцу игры — Феллоу. Этот помощник будет поддерживать игроков в бою и поддаваться настройке.

Также сезон Void Chaser принесёт новый режим и два новых Ultimate-оружия. Больше подробностей мы узнаем в ближайшем будущем.

The First Descendant доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.