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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 579 оценок

Второй сезон The First Descendant стартует 5 декабря

butcher69
Новости

Nexon готовит крупное обновление для своей игры The First Descendant. С 5 декабря стартует второй сезон под названием Void Chaser, который добавит новые возможности и контент для игроков.

Главное нововведение сезона — два новых играбельных персонажа. Килан станет доступен сразу после начала сезона, а Инес Райя появится в середине сезона, в январском обновлении. Способности Инес пока держатся в тайне, что только подогревает интерес.

Сезон представит новое подземелье и нового босса — Дред Армор, который будет менять оружие по ходу боя. Победив его, вы получите доступ к Килану, а также к первому питомцу игры — Феллоу. Этот помощник будет поддерживать игроков в бою и поддаваться настройке.

Также сезон Void Chaser принесёт новый режим и два новых Ultimate-оружия. Больше подробностей мы узнаем в ближайшем будущем.

The First Descendant доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
EazyDoo

Еще бы поставку оптимизации наладили , что бы дрочильню в прямом и переносном смысле на стимдеке запускать, и цены нет этим мастерам жопного дела.

4
вупсич пупсич

Всё отлично с оптимизацией в игре, пора бы обновить компьютер.
Другое дело, что игра пустая абсолютно.
Гринд пустоты с жопами, всё что есть в этой игре.

1
Animario вупсич пупсич

да, в день старта даже работала нормально

и какая б там жопа не мелькала, такого задротства ради одних скинчиков она не стоит

0
ДаДжи

как бы я не защищал эту игру,но добавление в игру нигеров,это вот совсем не то чего я хотел.альбион это не сан андреас

4
Ang Dark

Ну вот терь компаньоны сабача, очередная копипастилка с Фрейма... зато жопы, правда одну из самых БЕСПЛОЛЕЗНЫХ в итоге добавляют(Шарен), которая по сути кроме взлома в инвизе и нахер не нужна, а даже Прайм версия , много плюсов не даст, ибо нет столько модов на длительность способностей для инвиза, вот если-бы она давала еще инвиз на пати, то +- стала-б полезной даже на ХАРД , а так как и Энцо (дурик нужен тупо ради ВЗЛОМА гробиков)... Катку пройти без Банни и завалить боссов без Хейли тупо не возможно, но это кринжа, что сделали таких ультра персов, а все остальные тупо хлам, пример = есть Танк(стартовый рогатый хер Аякс) , так вот он +- копия Фроста из Фрейма(создание защитного купола и тд), но есть и КАЙЛ , который делает ровно то-же самое (ну есть и тупорылая ульта с джэтпатом), короче говоря с креативностью создания персов у них явная беда.

Еще посмотрим какой гемор выбивания пета будет и что конкретно он будет делать, если не будет приносить дроп, то даже парится им никто не станет(разве что в ранг). Игра все больше и больше теряет аудиторию и голожопики её не спасут, они добавили магазин за спец валюту, но этого мало, нужно давать возможность бартера с ИГРОКАМИ!!!! Плюс абсолютно бесполезен боевой пропуск, даже не задоначеный , обычно дает +- что-то полезное(в других играх), даже копейку ДОНАТКИ, тут авторы жадные до чертиков, тупо бестолковые эмоции и все -_- ... а цены на скинчики или слоты просто конские (1000р) скин, может у отбитых или мамкиных пубертатников есть лишние деньгия на виртуальные трусы, яж считаю это бредом. Игра реально умирает...

1
your1dope

Про Фрейм первый раз слышу, так что ничего не скажу

По поводу персов выше перечисленных: Шарен лично мне нравится, Кайл хрень, Энцо не пробовал, но многие бегают даже на последних колоссов на нем

0