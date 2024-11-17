Второй сезон The First Descendant стартует 5 декабря

Nexon готовит крупное обновление для своей игры The First Descendant. С 5 декабря стартует второй сезон под названием Void Chaser, который добавит новые возможности и контент для игроков.
Главное нововведение сезона — два новых играбельных персонажа. Килан станет доступен сразу после начала сезона, а Инес Райя появится в середине сезона, в январском обновлении. Способности Инес пока держатся в тайне, что только подогревает интерес.
Сезон представит новое подземелье и нового босса — Дред Армор, который будет менять оружие по ходу боя. Победив его, вы получите доступ к Килану, а также к первому питомцу игры — Феллоу. Этот помощник будет поддерживать игроков в бою и поддаваться настройке.
Также сезон Void Chaser принесёт новый режим и два новых Ultimate-оружия. Больше подробностей мы узнаем в ближайшем будущем.
The First Descendant доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.
Еще бы поставку оптимизации наладили , что бы дрочильню в прямом и переносном смысле на стимдеке запускать, и цены нет этим мастерам жопного дела.
Всё отлично с оптимизацией в игре, пора бы обновить компьютер.
Другое дело, что игра пустая абсолютно.
Гринд пустоты с жопами, всё что есть в этой игре.
да, в день старта даже работала нормально
и какая б там жопа не мелькала, такого задротства ради одних скинчиков она не стоит
как бы я не защищал эту игру,но добавление в игру нигеров,это вот совсем не то чего я хотел.альбион это не сан андреас
Ну вот терь компаньоны сабача, очередная копипастилка с Фрейма... зато жопы, правда одну из самых БЕСПЛОЛЕЗНЫХ в итоге добавляют(Шарен), которая по сути кроме взлома в инвизе и нахер не нужна, а даже Прайм версия , много плюсов не даст, ибо нет столько модов на длительность способностей для инвиза, вот если-бы она давала еще инвиз на пати, то +- стала-б полезной даже на ХАРД , а так как и Энцо (дурик нужен тупо ради ВЗЛОМА гробиков)... Катку пройти без Банни и завалить боссов без Хейли тупо не возможно, но это кринжа, что сделали таких ультра персов, а все остальные тупо хлам, пример = есть Танк(стартовый рогатый хер Аякс) , так вот он +- копия Фроста из Фрейма(создание защитного купола и тд), но есть и КАЙЛ , который делает ровно то-же самое (ну есть и тупорылая ульта с джэтпатом), короче говоря с креативностью создания персов у них явная беда.
Еще посмотрим какой гемор выбивания пета будет и что конкретно он будет делать, если не будет приносить дроп, то даже парится им никто не станет(разве что в ранг). Игра все больше и больше теряет аудиторию и голожопики её не спасут, они добавили магазин за спец валюту, но этого мало, нужно давать возможность бартера с ИГРОКАМИ!!!! Плюс абсолютно бесполезен боевой пропуск, даже не задоначеный , обычно дает +- что-то полезное(в других играх), даже копейку ДОНАТКИ, тут авторы жадные до чертиков, тупо бестолковые эмоции и все -_- ... а цены на скинчики или слоты просто конские (1000р) скин, может у отбитых или мамкиных пубертатников есть лишние деньгия на виртуальные трусы, яж считаю это бредом. Игра реально умирает...
Про Фрейм первый раз слышу, так что ничего не скажу
По поводу персов выше перечисленных: Шарен лично мне нравится, Кайл хрень, Энцо не пробовал, но многие бегают даже на последних колоссов на нем