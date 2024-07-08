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The First Descendant 02.07.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 265 оценок

Вышли трейлеры The First Descendant, посвященные героям Jayber и Freyna

Simple Jack
Новости

Разработчики бесплатного кооперативного шутера The First Descendant выпустили два геймплейных трейлера, посвященных способностям героев Jayber и Freyna.

Jayber — персонаж поддержки. Он умеет призывать турели, лечащие союзников и наносящие урон врагам, чинит технику с помощью специального пистолета и взрывает механических дронов.

Freyna специализируется на нанесении урона. Она бросает в сторону врагов снаряды с ядом, создает токсичные зоны на карте, использует ядовитый пулемет и носит специальный чумной доспех.

В соцсетях фанаты обвинили авторов The First Descendant в краже иконок из Destiny 2. Оказалось, что команда лишь немного изменила их внешний вид и добавила в шутер.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Bargainer

Слишком много кооперативных игр

1
Spillik

Никто не мешает в них не играть.

0
Snake2105

Только сейчас заметил что у этой игры полная поддержка Dualsense для ПК, со всеми её функциями как на ps5. Вот только мышкой играть точнее, а джойстик это чисто если на диване полежать)

0
Ziyter7

Держи в курсе.

0