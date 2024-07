The First Templar - Special Edition можно бесплатно забрать в GOG

Фабула у игры довольно популярная и «модная». The First Templar волшебным образом перенесет нас в 13-ый век на территорию Франции во времена правления короля Филиппа Четвертого. На правах главных героев сразу два персонажа. Один – член ордена тамплиеров, который внезапно разочаровался в своих «наставниках и руководителях» (коррупция, предательства, убийства – список прегрешений большой!) и пошел войной против ордена. Другая – благородных кровей девушка, которую инквизиция нарекла еретиком и теперь собирается сжечь на костре. Этой парочке суждено раскрыть все страшные тайны ордена тамплиеров, сыграть свою роль в большом «государственном заговоре» и узнать секрет «Святого Грааля».



Одиночную кампанию дозволяется проходить как заручившись поддержкой искусственного интеллекта, который возьмет бразды правления вторым героем, так и в «кооперативе». Второй игрок сможет присоединиться к походам по европейским землям в любой момент.



Другие отличительные особенности he First Templar предельно стандартны – каждый из двух героев наделен своими уникальными умениями и мы сможем легко переключаться между ними, подбирая нужный навык для решения той или иной задачки. В игре присутствует простая ролевая система – выполняем миссии, получаем опыт, прокачиваем или открываем новые скиллы.