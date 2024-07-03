The First Templar - Special Edition можно бесплатно забрать в GOG

В GOG продолжается масштабная летняя распродажа и польская компания решила устроить раздачу эшена The First Templar - Special Edition. Российские пользователи могут забрать игру, нажав по ссылке, заранее войдя в учётную запись GOG

The First Templar рассказывает историю двух главных героев - французского тамплиера и его спутницы, благородной дамы, провозглашенной еретичкой. Взяв под контроль этих двух маловероятных союзников, игрок должен раскрыть тайны ордена тамплиеров, сыграть свою роль в грандиозном заговоре и раскрыть секрет Святого Грааля. На каждом шагу герои сталкиваются с могущественными противниками, среди которых Сакрасен, король Франции Филипп IV и инквизиция.

В The First Templar есть как одиночный, так и кооперативный режимы. При одиночной игре игрок может переключаться между двумя персонажами, оставляя управление вторым героем искусственному интеллекту. В любой момент второй игрок может присоединиться и взять на себя управление героем, управляемым ИИ.