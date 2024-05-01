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Fisher Online 27.10.2019
Симулятор, Мультиплеер, MMO, От первого лица
9.1 19 оценок

Для Fisher Online вышло обновление 96 с новым ивентом

Alexey1805
Новости

Ивент

В период с 1-го по 10-го мая ловите золотые майские карточки, собирайте их и получайте экстракт опыта, который масштабируется в зависимости от вашего уровня
Кроме этого, ненужные карты можно разбирать на пустые карты

В этом обновлении:

  • Миграция на новую версию игрового движка
  • Повышение детализации локация Дукора
  • Повышение детализации локации река Пра
  • Добавлено еженедельное задание на реке Пра
  • Добавлены и изменены некоторые элементы интерфейса
  • Добавлена новая локация: Болгария: Луда Камчия

Луда Камчия - это небольшая горная река, в которой водятся различные виды, прекрасно подходящие для нахлыстовой и спининговой ловли.

Локация доступна с 19-го уровня.

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