на главную
об игре
Five Nights at Freddy's 17.08.2014
7.5 307 оценок

Экранизация Five Nights at Freddy's отлично стартовала в прокате

butcher69
Новости

Фильм "Пять ночей с Фредди" (Five Nights at Freddy's) демонстрирует отличные результаты в американском прокате, где он стал лучшим дебютом в истории для фильма, снятого по мотивам видеоигры, обогнав даже "Братья Супер Марио в кино", вышедшего в начале этого года.

Таким образом, несмотря на критику, фильм "Пять ночей с Фредди", похоже, пользуется успехом у зрителей, в том числе и благодаря времени его выхода - празднику Хэллоуин: за выходные он собрал 39,5 млн. долл.

На данный момент не объявлено о продолжении, но вполне вероятно, что успех фильма "Пять ночей с Фредди" превратит его в серию фильмов, как это произошло с серией видеоигр, которая продолжает собирать большие тиражи.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
sralkovR

фильм получился просто прекрасный, так-что вполне заслуженно.

2
donatpt

А ты знаешь где можно посмотреть?

0
11Alien11 donatpt

На HDrezka есть

1
Exies27 11Alien11

Перевод там нормальный?

0
Rolento

Кейджа бы пригласили туда.

1
Niko71790

он уже снимался в какой-то версии с алиэкспресса про аниматроников

0
iMattz
но вполне вероятно, что успех фильма "Пять ночей с Фредди" превратит его в серию фильмов

И тогда серия накроется медным тазом.

0
Finall_Darkness

С Кейджем было лучше, страна чудес Вилли называется

0