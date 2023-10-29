Экранизация Five Nights at Freddy's отлично стартовала в прокате

Фильм "Пять ночей с Фредди" (Five Nights at Freddy's) демонстрирует отличные результаты в американском прокате, где он стал лучшим дебютом в истории для фильма, снятого по мотивам видеоигры, обогнав даже "Братья Супер Марио в кино", вышедшего в начале этого года.

Таким образом, несмотря на критику, фильм "Пять ночей с Фредди", похоже, пользуется успехом у зрителей, в том числе и благодаря времени его выхода - празднику Хэллоуин: за выходные он собрал 39,5 млн. долл.

На данный момент не объявлено о продолжении, но вполне вероятно, что успех фильма "Пять ночей с Фредди" превратит его в серию фильмов, как это произошло с серией видеоигр, которая продолжает собирать большие тиражи.