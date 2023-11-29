СМИ: Подтвержден выход фильма "Пять ночей с Фредди 2"

Издание Hollywood Handle сообщает, что в кресло режиссёра вернётся Эмма Тамми. Недавно она рассказывала, что если продолжению дадут «зелёный свет», то она адаптирует вторую часть видеоигр, представив охранника Джереми Фицджеральда. Ожидается, что производство начнется в 2024 году. Пока что неизвестно, кто из актеров вернется для продолжения. Очевидно, что Джош Хатчерсон и Элизабет Лэил вернутся к своим ролям.

Оригинал, вышедший этой осенью, стал самым кассовым хоррором года, собрав в прокате свыше $280 млн и отбив свой бюджет в $25 млн. Фильм доступен на стриминговом сервисе Peacock.