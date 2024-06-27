Последнее крупное обновление Flashback 2 улучшило игру и добавило русские субтитры

Flashback 2 не была хорошо принята критиками и геймерами, учитывая огромное количество содержащихся в ней проблем. Однако теперь вышло крупное обновление, которое буквально произвело в ней революцию, изменив многие игровые системы для улучшения игрового процесса.

Это настолько глубокие изменения, что студия разработки Microids Studio Paris рекомендует начинать игру с самого начала, чтобы избежать рисков из-за каких-либо конфликтов между старой и новой версиями.

Начнем с возможности захвата врагов, опции, которая делает бой намного приятнее и менее разочаровывающим. Кроме того, был улучшен рукопашный бой и добавлена ​​новая способность лазерного прицеливания. Ручная перезарядка больше не существует и заменена перегревом оружия. Кроме того, у Supernova теперь есть специальная кнопка, что делает ее более практичной в использовании.

Но это еще не все, учитывая, что система управления также претерпела революцию и стала гораздо более точной при приседании и беге. Кроме того, в меню легче ориентироваться. После окончания игры игрок вернется к последнему сохранению (предыдущая система возрождения все еще доступна в необязательной форме).

Если всего этого было недостаточно, Microids добавила графику и звуковые эффекты, улучшила существующие, оптимизировала общую производительность, исправила различные ошибки и добавила субтитры на польском, чешском, русском, корейском, упрощенном китайском, традиционном китайском и арабском языках.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.