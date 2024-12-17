Изометрическая CRPG Flint: Treasure of Oblivion получила релизный трейлер

Flint: Treasure of Oblivion от разработчиков Savage Level и издателя Microids вот-вот выйдет на ПК в Steam. Создатели опубликовали релизный трейлер

Играя за одноимённого Джеймса Флинта, вы начинаете Treasure of Oblivion, только что сбежав из частокола со своим вторым командиром Билли Бонсом. Ходят слухи о большом богатстве, зарытом где-то вдоль побережья Центральной Америки, и вы полны решимости добраться до него раньше любого из ваших соперников-пиратов. Flint Treasure of Oblivion — это ролевая игра и собиратель карт, посвящённая вашим картам и вашей команде. Каждый, кого вы наберёте, будет обладать разными сильными сторонами и способностями. Чем больше вы исследуете богатый морской мир, тем больше потенциальных товарищей вы встретите, каждый из которых придет со своими собственными картами.

Но дело не только в чистой силе. Как и в XCOM, в бою большую роль играет позиционирование. Если вам и вашей команде удастся занять возвышенность над нападающими, вы сможете нанести больше урона или, возможно, использовать окружающую среду для нанесения сокрушительных критических ударов. И наоборот, если вы попали в засаду, вам нужно скрыться в более выгодной точке обзора, прежде чем вы сможете переломить ход событий.

Flint: Treasure of Oblivion будет доступна в Steam со вторника 17 декабря.