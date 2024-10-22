Почему Football Manager 24 останется без обновления сезона: объяснение разработчиков

Sports Interactive наконец-то прояснила ситуацию с Football Manager 24. В последнее время фанаты засыпали студию просьбами обновить игру до текущего сезона — особенно после того, как стало известно о переносе релиза Football Manager 25 на март следующего года.

Как признаются разработчики, идея обновить FM24 приходила им в голову с самого начала обсуждений о переносе новой части. Вот только оказалось, что технически это просто невозможно.

Мы не можем просто взять материалы из FM25 и заставить их работать в FM24 — пришлось бы создавать всё с нуля, — поясняет студия.

И дело не только в базе данных и переводах. Sports Interactive отмечает, что для обновления нужно получить одобрение от всех лицензиаров, а для этого требуются как обновлённые материалы, так и актуальные данные — одно без другого не работает. К тому же такой масштабный проект серьёзно отвлёк бы команду от разработки FM25.

А вот рисковать качеством новой части студия точно не хочет. Если верить разработчикам, Football Manager 25 должна стать настоящим прорывом. Авторы игры обещают крупнейшее техническое и визуальное обновление.

Релиз игры состоится в марте 2025 года на всех ключевых платформах: ПК, PS5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.