Выживач The Forest обновил свой рекорд активности

Спустя десять лет после полноценного выхода на ПК, новаторский симулятор строительства и жестокости The Forest от Endnight внезапно стал более популярным в Steam, чем когда-либо.

Недавно The Forest поставила новый рекорд по количеству одновременных игроков: 97 964. С точки зрения 24-часового пика, это ставит The Forest выше таких конкурентов, как Project Zomboid, DayZ, Valheim и даже его собственное продолжение, Sons of the Forest. Что касается рекордов за все время, The Forest по-прежнему уверенно опережает и Zomboid, и DayZ, а также оригинальную Dying Light. Недавний всплеск произошел благодаря гигантской скидке. Прямо сейчас и до четверга 2 января, можно купить The Forest в Steam за 1,99 долл. США.