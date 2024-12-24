Выживач The Forest обновил свой рекорд активности

Спустя десять лет после полноценного выхода на ПК, новаторский симулятор строительства и жестокости The Forest от Endnight внезапно стал более популярным в Steam, чем когда-либо.
Недавно The Forest поставила новый рекорд по количеству одновременных игроков: 97 964. С точки зрения 24-часового пика, это ставит The Forest выше таких конкурентов, как Project Zomboid, DayZ, Valheim и даже его собственное продолжение, Sons of the Forest. Что касается рекордов за все время, The Forest по-прежнему уверенно опережает и Zomboid, и DayZ, а также оригинальную Dying Light. Недавний всплеск произошел благодаря гигантской скидке. Прямо сейчас и до четверга 2 января, можно купить The Forest в Steam за 1,99 долл. США.
че норм игруля?
По началу да, с кентами с удовольствием провели несколько часов, но по факту там нечем особо заняться, можно что-то прикольное построить, но на это будет уходить слишком много времени. Сейчас во вторую часть играем, вроде прикольно, но ловить там нечего как будто.
Дарк 1994 правильно описал её, с друзьями - по началу весело а потом забиваете.
В эту часть не играл, но вторую (Sons of the Forest) горячо рекомендую и обязательно в коопе.
В свое время со знакомым прошли и чисто по сюжетке пробежаться, вполне норм
Вполне норм. Когда надоест строить и обустраивать свою базу, попутно истребляя местных голожопиков и отбиваясь от мутантов, можешь просто пробежать сюжет и поставить галочку что прошел игру.
за 60 центов то отдают сейчас: само собой народ покупает)
Игра стоит 50 рублей, не удивительно 😁
Змеи есть в игре? Их добавили?