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The Forest 29.05.2014
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 3 260 оценок

Выживач The Forest обновил свой рекорд активности

monk70
Новости

Спустя десять лет после полноценного выхода на ПК, новаторский симулятор строительства и жестокости The Forest от Endnight внезапно стал более популярным в Steam, чем когда-либо.

Недавно The Forest поставила новый рекорд по количеству одновременных игроков: 97 964. С точки зрения 24-часового пика, это ставит The Forest выше таких конкурентов, как Project Zomboid, DayZ, Valheim и даже его собственное продолжение, Sons of the Forest. Что касается рекордов за все время, The Forest по-прежнему уверенно опережает и Zomboid, и DayZ, а также оригинальную Dying Light. Недавний всплеск произошел благодаря гигантской скидке. Прямо сейчас и до четверга 2 января, можно купить The Forest в Steam за 1,99 долл. США.

28
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
kaka qp0H

че норм игруля?

2
Dark1994

По началу да, с кентами с удовольствием провели несколько часов, но по факту там нечем особо заняться, можно что-то прикольное построить, но на это будет уходить слишком много времени. Сейчас во вторую часть играем, вроде прикольно, но ловить там нечего как будто.

13
вупсич пупсич

Дарк 1994 правильно описал её, с друзьями - по началу весело а потом забиваете.

3
dragonserp

В эту часть не играл, но вторую (Sons of the Forest) горячо рекомендую и обязательно в коопе.

2
PolGhost

В свое время со знакомым прошли и чисто по сюжетке пробежаться, вполне норм

3
Alamut95

Вполне норм. Когда надоест строить и обустраивать свою базу, попутно истребляя местных голожопиков и отбиваясь от мутантов, можешь просто пробежать сюжет и поставить галочку что прошел игру.

2
SilkyKarn

за 60 центов то отдают сейчас: само собой народ покупает)

2
Илья_Казаков_93

Игра стоит 50 рублей, не удивительно 😁

1
Denv3r 13

Змеи есть в игре? Их добавили?

0