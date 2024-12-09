Forever Skies обзавелась кооперативным режимом благодаря новому обновлению

С сегодняшнего дня официально вышло кооперативное обновление для Forever Skies, которое позволит игрокам объединяться в команды по четыре человека, чтобы исследовать огромный мир, который может предложить игра. Все игроки ПК смогут играть вместе с кооперативным обновлением, где вы можете работать вместе, чтобы собирать припасы, бороться за выживание и помогать строить полностью настраиваемый дирижабль, чтобы помогать друг другу выживать на токсичной, постапокалиптической Земле.

Разработчики приняли во внимание отзывы игроков и переработали некоторые ключевые элементы в игре, а также добавили новый контент. Игровой цикл был переработан с точки зрения выживания, прогресса и исследования, что позволяет игрокам получить новый опыт. Они внесли существенные изменения в дизайн мира, включая переработанные дизайны локаций. Теперь также будут динамические случайные встречи, которые будут держать вас в напряжении, независимо от того, выживаете ли вы в одиночку или объединяетесь с друзьями. Теперь есть и новые дополнительные угрозы врагов, с которыми вам придётся научиться бороться, чтобы оставаться в безопасности.

Для тех, кто любит пасхальные яйца из других игр, вы сможете обнаружить новые артефакты, которые имеют тематические предметы из Planet Crafter, Pacific Drive, Frostpunk 2 и Medieval Dynasty в качестве забавного небольшого дополнения к игре.

Также появились новые инструменты и устройства, которые игроки могут исследовать и создавать для себя, что откроет новые пути продвижения по игре. Это включает в себя новые ресурсы, которые вы сможете использовать различными способами.

Forever Skies в настоящее время доступна на ПК, а однопользовательская демоверсия доступна для игры уже сейчас на PlayStation 5. Forever Skies выйдет из раннего доступа в начале 2025 года на ПК и PlayStation 5.