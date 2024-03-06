MicroProse анонсировала тактическую пошаговую стратегию Forgotten but Unbroken

Компания MicroProse анонсировала новую тактическую пошаговую стратегию под названием Forgotten but Unbroken. В честь этого анонса издатель также поделился дебютным геймплейным трейлером игры.

Цель Forgotten but Unbroken - подарить игрокам крутой и интересный игровой опыт, смешав реальную историю с личным сюжетом. По ходу игры вы будете натыкаться на газеты, рассказывающие о реальных событиях Второй мировой войны, таких как Курская битва или убийство Рейнхарда Гейдриха. Эти масштабные события подаются параллельно с историей главного героя, командира Мартина, на жизнь которого влияет происходящее на войне.

Такой двойной подход к повествованию призван предоставить игрокам богатый исторический контекст. Кроме того, он погрузит их в эмоциональное путешествие главного героя. По крайней мере, именно это хотят создать разработчики.

В игре будут присутствовать реальные персонажи Второй мировой войны. MicroProse утверждает, что они будут тщательно и уважительно отобраны в соответствии с их наследием. Кроме того, игроков ожидают шесть различных классов. Каждый класс будет обладать уникальными способностями и преимуществами.

Интересно также, что MicroProse поделилась требованиями к ПК для этой стратегической игры. ПК-геймерам понадобится Intel Core i3 или AMD Phenom II X4 с 8 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 270X. Также игре потребуется 30 ГБ свободного места на диске.

MicroProse рекомендует использовать Intel Core i5 3 ГГц или AMD Ryzen 3 3,1 ГГц с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480.

В настоящее время не сообщается о сроках выхода игры. Однако издатель утверждает, что она выйдет где-то в 2024 году.