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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 795 оценок

Fortnite может вернуться на iPhone в ближайшее время

Simple Jack
Новости

В ближайшие недели популярная песочница Fortnite может вернуться на устройства iOS. Причина в том, что Apple должна разрешить пользователям устанавливать приложения не из магазина App Store.

Однако, загрузка из сторонних источников будет доступна только на территории Европы. Как рассказал Марк Гурман из Bloomberg, App Store будет разделен на две части: одна – для стран ЕС, другая – для остального мира.

Напомним, в августе 2020 года Apple удалила Fortnite из App Store. Причиной стало нарушение Epic Games правил платформы, касающихся систем оплаты. Epic Games обратилась в суд с обвинениями против Apple в незаконном стремлении сохранить монополию в двух направлениях: ограничивая возможность установки приложений на iPhone только из App Store и контролируя все платежи внутри приложений, снимая 30% комиссию за каждую транзакцию. В итоге суд встал на сторону Apple, признав, что Epic нарушила свои договорные условия.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

я думаю владельцам яблока на эту фигню уже давно по боку, они нашли замену давно, в которую заносят свои бабки

0
Omnia Smirnow

Такой вопрос, можно ли будет изменить страну аккаунта, например на Польшу (он ведь в ЕС) или у яблука не так всё просто?

0
Vinzed

Сменить регион просто. Сложно обнулить баланс, чтобы можно было менять регион

0