Fortnite получит мощный буст производительности на мобильных устройствах

Epic Games и Arm объявили о значительном прорыве в области мобильных игр – внедрении инновационной технологии Accuracy Super Resolution (ASR) в Fortnite.

Это решение обещает революционно улучшить производительность игры на смартфонах без потери качества изображения.

Arm ASR – это передовая технология масштабирования с открытым исходным кодом, специально разработанная для мобильных устройств. Её интеграция в Fortnite осуществляется через плагин Unreal Engine 5, что открывает перспективы применения этой технологии и в других мобильных играх на Android и iOS.

Основные преимущества ASR включают:

Значительное повышение производительности графических функций на мобильных устройствах

Улучшенную детализацию в динамичных сценах и на дальних объектах

Оптимизированное использование памяти устройства

Более плавную загрузку текстур с минимальным количеством артефактов

Разработчики подчеркивают, что технология не только увеличивает частоту кадров, но и сохраняет высокое качество изображения. Хотя в демонстрационных материалах можно заметить некоторое снижение качества графики, это связано с особенностями тестовой версии. В финальной реализации игра должна сохранить визуальную четкость при более плавном геймплее.

Внедрение Arm ASR в Fortnite – это важный шаг в развитии мобильных игр, который может стать новым стандартом производительности для мобильных игровых устройств.