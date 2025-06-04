Fortnite получит мощный буст производительности на мобильных устройствах

Epic Games и Arm объявили о значительном прорыве в области мобильных игр – внедрении инновационной технологии Accuracy Super Resolution (ASR) в Fortnite.
Это решение обещает революционно улучшить производительность игры на смартфонах без потери качества изображения.
Arm ASR – это передовая технология масштабирования с открытым исходным кодом, специально разработанная для мобильных устройств. Её интеграция в Fortnite осуществляется через плагин Unreal Engine 5, что открывает перспективы применения этой технологии и в других мобильных играх на Android и iOS.
Основные преимущества ASR включают:
- Значительное повышение производительности графических функций на мобильных устройствах
- Улучшенную детализацию в динамичных сценах и на дальних объектах
- Оптимизированное использование памяти устройства
- Более плавную загрузку текстур с минимальным количеством артефактов
Разработчики подчеркивают, что технология не только увеличивает частоту кадров, но и сохраняет высокое качество изображения. Хотя в демонстрационных материалах можно заметить некоторое снижение качества графики, это связано с особенностями тестовой версии. В финальной реализации игра должна сохранить визуальную четкость при более плавном геймплее.
Внедрение Arm ASR в Fortnite – это важный шаг в развитии мобильных игр, который может стать новым стандартом производительности для мобильных игровых устройств.
Вообще яркий пример того, что бывает, когда технологию разрабатывают прямые руки. Ведь Accuracy Super Resolution базируется на FSR2, но при этом её серьёзно превосходит по скорости. Плюс как пишут некоторые в отличие от FSR2 технология содержит генератор кадров. А для мобильных устройств энергоэффективность на первом месте. По сути, мы видим зеркало с ПК начального времени. Когда были программные технологии вроде той же FSR и аппаратные DLSS.