Fortnite приглашает Хокинс на остров: "Странные дела" в Blitz Royale

Fortnite продолжает удивлять фанатов масштабными коллаборациями. Epic Games анонсировала новое событие — кроссовер со сериалом «Странные дела», который появится в популярном режиме Blitz Royale. Этот режим дебютировал в июне и быстро стал постоянной частью игры, предлагая динамичные матчи с короткими циклами и напряжённым геймплеем.

Подробности пока держатся в секрете, но инсайдер ShiinaBR сообщает, что событие стартует 24 ноября, как раз перед выходом седьмой главы Fortnite. Фанаты уже нашли в коде игры намёки на нового персонажа — Дастина, что делает предстоящий кроссовер ещё более интригующим. Ранее на острове появлялись Одиннадцатая, Хоп и Демогоргон, так что знакомые жители Хокинса возвращаются, но в обновлённой форме.

Коллаборация со «Странными делами» станет частью большого цикла поп-культурных ивентов, оживляющих Blitz Royale и поддерживающих интерес игроков. Epic Games снова демонстрирует умение сочетать актуальные франшизы и игровые механики, создавая уникальные игровые моменты, которые собирают миллионы участников.

Ожидается, что новое событие привнесёт свежие скины, предметы и, возможно, временные механики, вдохновлённые сериалом. Fortnite продолжает доказывать, что умеет удивлять и привлекать внимание, а поклонники уже готовятся к новым рекордам по числу игроков. Blitz Royale с «Странными делами» обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер этого месяца.