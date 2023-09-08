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Fortnite 25.07.2017
6.3 717 оценок

Геймдиректор Fortnite покинул Epic Games

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butcher69
Новости

Это были удивительные шесть лет для Fortnite, и главный креативный директор Дональд Мастард был одной из основных причин успеха игры и развития ее повествования. Однако, похоже, эта эпоха подошла к концу: сегодня Мастард объявил, что в ближайший месяц он покинет свой пост в Epic Games.

Мастард сделал это заявление в Twitter, где оно быстро набрало тысячи откликов от поклонников, выражавших свою признательность за его работу. Хотя на данный момент неясно, почему Мастард уходит, он заявил, что надеется проводить больше времени с женой и семьей, покинув свой пост в Epic.

После невероятных приключений я покидаю пост главного креативного директора Epic в этом месяце.Я провел почти 25 лет в игровой индустрии, сотрудничая с самыми талантливыми людьми на свете, и я очень горжусь тем, что мы сделали вместе.

Мастард посвящает большой абзац своей благодарности сообществу Fortnite и многочисленным событиям, к созданию которых он приложил руку. Хотя многие фанаты могут быть опечалены этой новостью, он не преминул заявить, что команда и впредь будет находиться в надежных руках, работая над новыми и лучшими вещами.

Пока неясно, будет ли Мастард переходить на другую работу, или же он намерен отдохнуть от всей индустрии после успеха этой игры. Fortnite по-прежнему привлекает миллионы игроков во время каждого обновления, поэтому очевидно, что его работа оказала значительное влияние на игру и Epic в целом.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Дворф

решили уволить его из за падения популярности... эти вонючие старики рили балбесы

.

2
XJPANACKS

No more Fartnite

0
alex_jay

Ну и фамилия, одну букву поменяешь и уже оскорбление.

0
JustA_NiceGuy
Однако, похоже, эта эпоха подошла к концу:

Открою секрет. Его уход ещё не значит мгновенное изменение игры в худшую сторону. Обновы клепают заранее по несколько наперёд. Так что к следующему началу лета и увидим куда пойдёт игра.

-3