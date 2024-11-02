Поприветствуем хедлайнера сезона 6 Fortnite Festival - Снуп Догга!

Разработчики Fortnite:
Сну-у-у-у-уп! По всему миру продано более 35 миллионов экземпляров его альбомов. Снуп Догг — один из мастодонтов рэпа и хип-хопа — стал хедлайнером сезона 6 Fortnite Festival!
Такой вечеринки вы больше нигде не найдёте. Сезон 6 начнётся 2 ноября с выходом версии 32.00, а завершится 14 января 2025 года в 08:00 по московскому времени.
Фестивальный пропуск становится музыкальным пропуском
Чувствуйте себя уверенно с инструментами Снуп Догга и экипировкой Снупа-93 в музыкальном пропуске. Опыт музыкального пропуска можно получить не только играя в Festival, но и за любые другие действия в Fortnite, дающие опыт. А это значит, что у вас появится ещё больше возможностей открыть новые инструменты, ауры и всё, что нужно для идеального выступления! Подробности в нашей статье «Повышайте уровни боевых пропусков Fortnite одновременно». У музыкального пропуска есть бесплатная и премиальная шкалы наград, — последнюю можно купить за 1400 В-баксов.
Обратите внимание! Награды музыкального пропуска (в том числе экипировка «Снуп-93») не являются эксклюзивными и позднее могут появиться в магазине предметов.
В магазине предметов вас ждёт ещё больше сюрпризов от Снупа!
Снуп-93 — не единственный Снуп в округе! Экипировка Снуп Догга, которая будет доступна в магазине предметов в течение всего сезона, позволяет надеть головной убор в виде головы настоящего пса. В дополнение к экипировке вы получите украшение на спину «Тропическая конура»!
Комплект «Мини-Снуп»
Экипировку Снуп Догга с украшением на спину «Тропическая конура» можно приобрести отдельно или в составе комплекта «Мини-Снуп», который будет доступен в магазине предметов в течение всего сезона. Подробнее:
- Экипировка Снуп Догга: быть таким непросто. Включает украшение на спину «Тропическая конура» и встроенную трансформирующуюся эмоцию.
- Подвеска-крушитель — новые крутые колёса.
- Дельтаплан «Лоурайдер» — самый навороченный байк.
- Эмоция «Походка Снупа» — как вам такой трюк?
- Джем-трек Drop It Like It’s Hot — ой, горячо!
Хотите ещё? Джем-трек Снуп Догга Beautiful будет доступен в магазине предметов в течение всего сезона 6!
если в кал окунуть снуп догга то это будет кал со снуп доггом музычка кторого тож воощемта не оч
Werraxas щарегался недавно, и решил заспамить всю ленту форнтнайтом