Поприветствуем хедлайнера сезона 6 Fortnite Festival - Снуп Догга!

Разработчики Fortnite:

Сну-у-у-у-уп! По всему миру продано более 35 миллионов экземпляров его альбомов. Снуп Догг — один из мастодонтов рэпа и хип-хопа — стал хедлайнером сезона 6 Fortnite Festival!

Такой вечеринки вы больше нигде не найдёте. Сезон 6 начнётся 2 ноября с выходом версии 32.00, а завершится 14 января 2025 года в 08:00 по московскому времени.

Фестивальный пропуск становится музыкальным пропуском

Чувствуйте себя уверенно с инструментами Снуп Догга и экипировкой Снупа-93 в музыкальном пропуске. Опыт музыкального пропуска можно получить не только играя в Festival, но и за любые другие действия в Fortnite, дающие опыт. А это значит, что у вас появится ещё больше возможностей открыть новые инструменты, ауры и всё, что нужно для идеального выступления! Подробности в нашей статье «Повышайте уровни боевых пропусков Fortnite одновременно». У музыкального пропуска есть бесплатная и премиальная шкалы наград, — последнюю можно купить за 1400 В-баксов.

Обратите внимание! Награды музыкального пропуска (в том числе экипировка «Снуп-93») не являются эксклюзивными и позднее могут появиться в магазине предметов.

В магазине предметов вас ждёт ещё больше сюрпризов от Снупа!

Снуп-93 — не единственный Снуп в округе! Экипировка Снуп Догга, которая будет доступна в магазине предметов в течение всего сезона, позволяет надеть головной убор в виде головы настоящего пса. В дополнение к экипировке вы получите украшение на спину «Тропическая конура»!

Комплект «Мини-Снуп»

Экипировку Снуп Догга с украшением на спину «Тропическая конура» можно приобрести отдельно или в составе комплекта «Мини-Снуп», который будет доступен в магазине предметов в течение всего сезона. Подробнее:

Экипировка Снуп Догга : быть таким непросто. Включает украшение на спину «Тропическая конура» и встроенную трансформирующуюся эмоцию.

: быть таким непросто. Включает украшение на спину «Тропическая конура» и встроенную трансформирующуюся эмоцию. Подвеска-крушитель — новые крутые колёса.

— новые крутые колёса. Дельтаплан «Лоурайдер» — самый навороченный байк.

— самый навороченный байк. Эмоция «Походка Снупа» — как вам такой трюк?

— как вам такой трюк? Джем-трек Drop It Like It’s Hot — ой, горячо!

Хотите ещё? Джем-трек Снуп Догга Beautiful будет доступен в магазине предметов в течение всего сезона 6!