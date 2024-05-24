Пришло время громить и развлекаться в Fortnite: стартовал третий сезон пятой главы под названием "Вдребезги"

Сегодня стартует третий сезон пятой главы «Королевской битвы» Fortnite под названием «Вдребезги». Приготовьтесь погрузиться в безумный мир пустошей, где властвуют лихие гонки, взрывы и хаос.
Действие нового сезона разворачивается в постапокалиптических декорациях пустошей — нового региона, расположившегося на юге острова. Здесь безраздельно властвует группировка «Воины пустошей» — банда прирождённых автомехаников и лихачей, которые не потерпят конкуренции на своей территории. Они уже успели построить несколько впечатляющих объектов, таких как Пылающая платформа по выработке нитро, захватывающий Нитродром и неприступная Брутальная база.
Главными действующими лицами сезона «Вдребезги» стали лидеры «Воинов пустошей» — гениальная ремонтница Механика, жестокая любительница разрушений Повелительница Рана и вспыльчивый громила Мегало Дон. Каждый из них контролирует ключевые точки на карте и будет всячески препятствовать продвижению игроков.
Однако не стоит отчаиваться — в вашем распоряжении будет целый арсенал новых игровых механик и предметов, которые помогут дать отпор «Воинам пустошей». Нитробомбы и бочки с нитро позволят зарядить себя и свою машину энергией для стремительных рывков и эффектных трюков. А нитрокулаки превратят вас в грозного рукопашного бойца, способного раскидывать врагов словно тряпичные куклы.
Настоящей изюминкой сезона «Вдребезги» стали разнообразные средства передвижения. Помимо привычных спорткаров, игроки могут прокачивать и модифицировать внедорожники, устанавливая на них отвалы, особые шины и другие улучшения. А самые отчаянные сорвиголовы наверняка не упустят возможности угнать мегабоевой автобус — настоящую крепость на колёсах, оснащённую турелями и генератором ЭМИ.
Конечно же, не обошлось и без традиционного боевого пропуска, который в сезоне «Вдребезги» предлагает игрокам множество уникальных косметических предметов. Среди них — харизматичные персонажи вроде Механики, Повелителя рока и Мегало Дона, а также узнаваемая силовая броня T-60 из вселенной Fallout.
Со всеми нововведениями можно познакомиться здесь.
Как всегда трейлер эффектный! Даже захотелось вернутся в игру Mad Max (2015).
ради брони хочу вернуться Т-60 в Фортнайт
в V баксы есть? )
Может не третий сезон пятой главы, а наоборот? Пятая глава третьего сезона...
Вроде всё правильно, на официальном сайте так и пишется
Сам то понял, что написал? Какая пятая глава третьего сезона? У сезона несколько глав? 🤦♂️