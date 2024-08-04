Репер Logic скоро появится в Fortnite

“Кто это?” – первый вопрос, возникший у вас в голове, ведь данный псевдоним не на слуху. И судя по всему, это известный в узких кругах репер, которой уже совсем скоро появится в Fortnite. Для кого-то это и правда отличная новость, но раз большинство читателей никогда о нем не слышало, то и шумихи нет.

Дабы не погружаться в его биографию, перейдем сразу к делу. Буквально несколько часов назад Logic выложил в свой инстаграм любопытное изображение, на котором персонажи фортнайта пародируют обложку одного из его альбомов.

В настоящее время у Logic, как оказалось, уже есть эмоция в игре под названием “Микросуперкар (Lil Supercar)”, в которой используется его трек под название “Vroom Vroom”. А что нас ждет в рамках следующей коллаборации, пока неизвестно (музыка для фестиваля не считается).