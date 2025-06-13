Танос и шестичасовой звонок сделали Fortnite королем кроссоверов

Успех кроссоверов в Fortnite начался с неожиданного поворота. Изначально Epic Games не планировала включать чужих персонажей в свою игру, но режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» и «Финала» Энтони и Джо Руссо смогли переубедить студию. Их шестичасовой телефонный разговор с креативным директором Epic Дональдом Мастардом в 2018 году положил начало эпохе коллабораций, начавшейся с появления Таноса.

Первоначально Epic категорически отвергла идею сотрудничества с Marvel, заявив: «Нас не интересует добавление внешних персонажей». Однако Руссо, фанаты Fortnite, настояли на встрече, которая должна была длиться полчаса, но растянулась до шести часов.

Этот марафон убедил Мастарда, и вскоре Танос стал звездой лимитированного режима Infinity Gauntlet LTM, в котором игроки сражались за перчатку с камнями бесконечности, чтобы стать всемогущим титаном и победить соперников. С тех пор Fortnite превратился в платформу для самых разных кроссоверов: от киногероев до музыкантов и спортсменов.