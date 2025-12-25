Тим Суини извинился за масштабный сбой Fortnite: "Серверы буквально расплавились"

В канун Рождества игровое сообщество столкнулось с неожиданными проблемами: сразу несколько крупных сервисов и игр временно ушли в офлайн. Под удар попали Fortnite, Rocket League, ARC Raiders, Marvel Rivals, а также Steam, из-за чего тысячи игроков не смогли зайти в любимые проекты.

Одним из первых на ситуацию отреагировал глава Epic Games Тим Суини. В соцсетях он коротко и по-человечески прокомментировал происходящее, написав: «Серверы плавятся, извините, народ». Сообщение быстро разошлось по сети и стало своего рода символом вечера, когда онлайн-игры массово «легли».

Спустя несколько часов Суини опубликовал более обнадеживающее обновление, сообщив, что сервисы восстановлены, и поздравил игроков с Рождеством. Этот жест многие восприняли положительно — даже на праздниках руководство компании следит за ситуацией и общается с аудиторией напрямую.

Точная причина сбоя так и не была названа, однако масштаб проблемы намекает на неполадки в глобальной сетевой инфраструктуре. Подобные инциденты в 2025 году происходят все чаще, особенно на фоне растущей нагрузки из-за облачных сервисов, онлайн-игр и ИИ-платформ.