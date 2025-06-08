ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 993 оценки

Трейлер 3 сезона 6 главы "Время героев" Fortnite

Solstice Solstice

Новые герои, знакомые злодеи и необычные способы прокачки — в «Королевской битве» Fortnite начался сезон 3 главы 6 «Время героев».

Проходите краткий курс по превращению в супергероя, сражайтесь с Масочником Дайго и становитесь сильнее с каждой битвой. Ваша тренировка начинается прямо сейчас!

Мгновенно получите Робина, купив боевой пропуск «Время героев» или оформив подписку на «Отряд Fortnite». И поглядывайте на небо… В июле владельцы боевого пропуска «Время героев» смогут открыть экипировку Супермена!

Источник  
4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
RedVakzal

Жаль форт стал со временем оч плохо работать, забили болт на оптимизацию.

ExclusiveKirk

Включи полноэкранный режим. Нам помогло