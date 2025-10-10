Twitch запустили хэллоуинские дропы для Fortnite

На платформе Twitch стартует специальная акция с дропами для поклонников Fortnite. В течение ограниченного времени зрители смогут получить эксклюзивные хэллоуинские косметические предметы, просто наблюдая за трансляциями игры.

Все желающие смогут получить украшение на спину “Хэллоуинский улов” после 30 минут просмотра любых стримов по игре с включенными дропами, а за час — кирку “Хэллоуинский топор”. Акция продлится до 13 октября.

Чтобы участвовать, пользователи должны убедиться, что их аккаунт Twitch связан с учетной записью Epic Games. Традиционно для таких акций прогресс получения наград отображается в разделе “Дропы” под видеоплеером во время просмотра стрима.