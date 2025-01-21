В Fortnite появится культовый персонаж из мультсериала "Царь горы"

Fortnite готовит неожиданное пополнение. По данным инсайдера FNBRintel, культовый персонаж Хэнк Хилл из анимационного сериала «Царь горы» может стать частью грядущего кроссовера. Это один из самых неожиданных ходов от Epic Games, который наверняка вызовет улыбки как у фанатов шоу, так и у игроков.

На протяжении многих лет Fortnite стал своеобразной вселенной, объединяющей самые разные франшизы. Здесь встречались персонажи от Наруто до Гуса Фринга из Breaking Bad. Теперь, похоже, к этому огромному списку добавится и Хэнк Хилл.

Хотя сам Хэнк далёк от супергероев или героев экшен-игр, его появление в Fortnite вполне логично. King of the Hill — культовый анимационный сериал, который завоевал любовь зрителей с 1997 по 2009 годы.

На фоне предстоящего возрождения шоу в 2025 году появление Хэнка в Fortnite выглядит как идеальный способ напомнить о персонаже старым поклонникам и заинтересовать новое поколение зрителей.

«Царь горы» давно стал источником мемов, а Хэнк Хилл — знаковым образом. Игроки смогут насладиться его комичным образом, заставляя его участвовать в жарких перестрелках. Пока неясно, появятся ли в игре другие персонажи из шоу, такие как Бобби или Бумхауэр, но их появление, безусловно, также будет встречено с энтузиазмом.

На фоне слухов о кроссовере с King of the Hill, Epic Games провела другое крупное событие — большую коллаборацию с Хацунэ Мику. Японская виртуальная звезда появилась в игре в рамках Fortnite Festival, который стартовал 14 января 2025 года.

Игроки с пропуском Music Pass могут получить уникальные облики, включая костюм Neko Hatsune Miku, а также разблокировать фирменные музыкальные инструменты.

Во время фестиваля представили культовые хиты Мику и других исполнителей, а также добавили новые музыкальные режимы, позволяющие игрокам отточить мастерство игры на виртуальных инструментах.