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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 000 оценок

В Fortnite пройдет коллаборация с сериалом "Игра в Кальмара"

Solstice Solstice

Разработчики Fortnite анонсировали коллабу с популярным сериалом "Игра в Кальмара", опубликовав несколько тизеров. Больше никаких подробностей пока нет. Скорее всего, коллаборация состоится ближе к премьере третьего сезона, которая намечена на 27 июня.

Если позвонить по номеру телефона из тизера, то можно услышать запись, на спектрограмме которой засветилась дата и знаменитые символы сериала.

Вот так будут выглядить новые скины:

+ ещё 2 картинки

Особенности:

  • Узоры на масках солдат можно будет менять.
  • У скинов участников можно будет менять числа от 1 до 456, а такженагрудные значки «О» и «Х».
12
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Я думаю проще уже давно назвать с кем эта игра не прошла коллаборацию.

5
Блоха В Сарафане

У эпиков денег больше всех, но делают коллабы позже всех, когда эта тема уже не на хайпе. Через год только крокодило бомбардиро добавят?

4
Saw Gerrera

Федя, ты чё? У них калаба на пороге третьего сезона, это через неделю. Из какого временного измерения вещаешь?

2
Traha_Global

Ты крокодило вмазался похоже перед тем как высрать свой коммент.