В Fortnite пройдет коллаборация с сериалом "Игра в Кальмара"

Разработчики Fortnite анонсировали коллабу с популярным сериалом "Игра в Кальмара", опубликовав несколько тизеров. Больше никаких подробностей пока нет. Скорее всего, коллаборация состоится ближе к премьере третьего сезона, которая намечена на 27 июня.
Если позвонить по номеру телефона из тизера, то можно услышать запись, на спектрограмме которой засветилась дата и знаменитые символы сериала.
Вот так будут выглядить новые скины:
Особенности:
- Узоры на масках солдат можно будет менять.
- У скинов участников можно будет менять числа от 1 до 456, а такженагрудные значки «О» и «Х».
Я думаю проще уже давно назвать с кем эта игра не прошла коллаборацию.
У эпиков денег больше всех, но делают коллабы позже всех, когда эта тема уже не на хайпе. Через год только крокодило бомбардиро добавят?
Федя, ты чё? У них калаба на пороге третьего сезона, это через неделю. Из какого временного измерения вещаешь?
Ты крокодило вмазался похоже перед тем как высрать свой коммент.