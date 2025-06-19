В Fortnite пройдет коллаборация с сериалом "Игра в Кальмара"

Разработчики Fortnite анонсировали коллабу с популярным сериалом "Игра в Кальмара", опубликовав несколько тизеров. Больше никаких подробностей пока нет. Скорее всего, коллаборация состоится ближе к премьере третьего сезона, которая намечена на 27 июня.

Если позвонить по номеру телефона из тизера, то можно услышать запись, на спектрограмме которой засветилась дата и знаменитые символы сериала.

Вот так будут выглядить новые скины:

Особенности: