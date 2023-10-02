Paradox анонсировала симулятор управления фабрикой Foundry ©

Компания Paradox объявила об издании Foundry от Channel 3 Entertainment, симулятора управления фабрикой от первого лица, действие которого происходит в... "бесконечном" мире.

Визуально Foundry представляет собой смесь Satisfactory и Minecraft - одной из самых ранних игр от первого лица, в которой поддерживались необычные приемы внутриигровой автоматизации, - с процедурно генерируемым воксельным миром, который простирается от джунглей до гор и шахт. Вы размещаете и добываете блоки по своему усмотрению, постепенно выстраивая сеть труб, конвейерных лент и автоматизированных исследовательских комплексов, поддерживаемых постоянно расширяющейся системой электроснабжения. Как и в большинстве заводских симуляторов, вначале многое придется делать вручную, а затем постепенно модернизировать систему до такой степени, что она будет работать практически сама по себе - по крайней мере, до тех пор, пока какой-нибудь конвейер не засорится на расстоянии около трех миль.

Есть возможность построить роботов-помощников, изготовив необходимые аккумуляторы, печатные платы и т.д. Или же можно привлечь друга к кооперативному мультиплееру - разработчик не установил ограничений по количеству игроков, но рекомендует играть в Foundry в компании 2-4 человек. В ближайшее время игра выйдет в раннем доступе, а 9 октября в рамках Steam Next Fest будет представлена демоверсия.