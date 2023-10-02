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Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную игру

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butcher69
Новости

21 сентября Paradox Interactive анонсировала свою новую стратегию Millennia, предоставляя игрокам возможность развивать цивилизацию в течение 10 тысяч лет, начиная с доисторических времен и заканчивая покорением космоса. Но это далеко не последний анонс от издательства в ближайшем будущем.

Уже сегодня Paradox представит новую игру. В 16:00 по московскому времени планируется показ ее трейлера, а, вероятно, по аналогии с анонсом Millennia, также откроется страница в Steam с изображениями и подробностями игры.

Пока что единственное, что можно разглядеть на превью трейлера неизвестной игры, — это голубое небо и зеленый лес, оставляя место для воображения у игроков.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
FlufflePuff

Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную донатную дрочильню.

Простите не удержался.

4
Rаyden

Простите, а много ли вы "донатных дрочилен" от Парадоксов можете назвать? Хотя бы парочку сможете?

1
IgorShakal Rаyden

он имел ввиду, огромное количество длс что меняют множество механик, добавляют еще кучу сверху, приправляя горой контента на фоне которых сток версия кажется пустым огрызком кода, вот

3
RedAl IgorShakal

Ну за это мы их и любим.Поэтому их две игры ещё живее всех живых.Хойка и стеларис - мастхев!!!Причем в хойке есть подписка за 115 Рублев в месяц со всеми длс на Стиме.Платишь подписку и гоняй сколько влезет.Хойку вон опять латают, балансят.Стеларис с последними обновами - Огонь!Парадоксам- донатил, доначу и буду донатить ибо они лучшие и умеют удивлять.

0
Twiceasniceasguys

Свою или опять просто издавать будут?

1
abatyr

Иииии

Какую они игру представили?

1
AdMiRoN

надеюсь не очередная одноразовая, как victoria 3

0
Elune

Каким же провалом на старте она была, даже сейчас изменений настолько мало, что хоть вешайся, DLC про революцию - мы добавили Ленина в виде дурачка с модификатором, *игроки* пойдем-ка мы в ХоИ 4

2
abatyr Elune

Вспоминай Crusader kings 3

0
КристианПобединский

EU5

0
NarkoSky

Надеемся на что то годное.

0
Elune

Насколько я понял, it's just a new Civ и да, разрабатывает её очередной мимокрокодил, а не сами б̶о̶р̶о̶д̶а̶т̶ы̶е̶ ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ ̶т̶у̶п̶ы̶е̶ шведы, на фоне "успеха" Вики 3 мне всё больше кажется, что наши родные катятся по пути EA или Blizzard

0
J_Reynor

Очередное мыло где придется играть в догонялки с ИИ

-2
Elune

Играю в CK3 с паком на графику, 3080 даёт по щам, да и картинка красивая

0