Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную игру ©

21 сентября Paradox Interactive анонсировала свою новую стратегию Millennia, предоставляя игрокам возможность развивать цивилизацию в течение 10 тысяч лет, начиная с доисторических времен и заканчивая покорением космоса. Но это далеко не последний анонс от издательства в ближайшем будущем.

Уже сегодня Paradox представит новую игру. В 16:00 по московскому времени планируется показ ее трейлера, а, вероятно, по аналогии с анонсом Millennia, также откроется страница в Steam с изображениями и подробностями игры.

Пока что единственное, что можно разглядеть на превью трейлера неизвестной игры, — это голубое небо и зеленый лес, оставляя место для воображения у игроков.