Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную игру

21 сентября Paradox Interactive анонсировала свою новую стратегию Millennia, предоставляя игрокам возможность развивать цивилизацию в течение 10 тысяч лет, начиная с доисторических времен и заканчивая покорением космоса. Но это далеко не последний анонс от издательства в ближайшем будущем.
Уже сегодня Paradox представит новую игру. В 16:00 по московскому времени планируется показ ее трейлера, а, вероятно, по аналогии с анонсом Millennia, также откроется страница в Steam с изображениями и подробностями игры.
Пока что единственное, что можно разглядеть на превью трейлера неизвестной игры, — это голубое небо и зеленый лес, оставляя место для воображения у игроков.
Сегодня компания Paradox Interactive представит новую таинственную донатную дрочильню.
Простите не удержался.
Простите, а много ли вы "донатных дрочилен" от Парадоксов можете назвать? Хотя бы парочку сможете?
он имел ввиду, огромное количество длс что меняют множество механик, добавляют еще кучу сверху, приправляя горой контента на фоне которых сток версия кажется пустым огрызком кода, вот
Ну за это мы их и любим.Поэтому их две игры ещё живее всех живых.Хойка и стеларис - мастхев!!!Причем в хойке есть подписка за 115 Рублев в месяц со всеми длс на Стиме.Платишь подписку и гоняй сколько влезет.Хойку вон опять латают, балансят.Стеларис с последними обновами - Огонь!Парадоксам- донатил, доначу и буду донатить ибо они лучшие и умеют удивлять.
Свою или опять просто издавать будут?
Иииии
Какую они игру представили?
надеюсь не очередная одноразовая, как victoria 3
Каким же провалом на старте она была, даже сейчас изменений настолько мало, что хоть вешайся, DLC про революцию - мы добавили Ленина в виде дурачка с модификатором, *игроки* пойдем-ка мы в ХоИ 4
Вспоминай Crusader kings 3
EU5
Надеемся на что то годное.
Насколько я понял, it's just a new Civ и да, разрабатывает её очередной мимокрокодил, а не сами б̶о̶р̶о̶д̶а̶т̶ы̶е̶ ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ ̶т̶у̶п̶ы̶е̶ шведы, на фоне "успеха" Вики 3 мне всё больше кажется, что наши родные катятся по пути EA или Blizzard
Очередное мыло где придется играть в догонялки с ИИ
Играю в CK3 с паком на графику, 3080 даёт по щам, да и картинка красивая