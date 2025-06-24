Буря наступает! Второй сезон FragPunk "Rising Tempest" стартует 26 июня

NetEase Games и студия Bad Guitar представили второй сезон бесплатного шутера FragPunk — Rising Tempest. Обновление выйдет 26 июня 2025 года и добавит в игру нового героя, две уникальные карты, переработанные режимы и более 50 новых карт-ускорителей Shard Cards, которые нарушают привычные правила боя.

Главное пополнение сезона — Ураган, первый копьеносец-белый медведь в Acme. Родом из мирной семьи, он стал героем после того, как спас сородичей во время катастрофической глюнитовой бури. Теперь Ураган отправляется на поле боя с копьём и добрым сердцем.

Игроков ждут две новые карты, каждая из которых — воплощение хаоса:

Itzamna — арена воздушных боёв, где сражения происходят среди штормов и парящих платформ в небе.

Xibalba — клаустрофобная тюрьма в джунглях, идеально подходящая для режима «Вспышка», где каждый шаг может стать роковым.

Shard Cards вернутся с новыми эффектами — около 50 новых карт будут добавляться в течение сезона каждые две недели. Эти карты продолжают разрушать привычные правила: от стрельбы в союзников для ускорения, до нестандартных способов лечения.

В обновлении переработаны режимы и плейлисты: теперь режим Chaos Clash станет постоянным, а точностной Mirror вернётся с улучшенной системой матчей и лидербордами. Кроме того, все режимы теперь доступны без ротации, включая аркадные.

Второй сезон FragPunk обещает максимум тактического безумия — начни бой по своим правилам уже 26 июня!