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FragPunk 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.2 22 оценки

На ПК вышел новый мультиплеерный шутер FragPunk

butcher69
Новости

На ПК вышел новый мультиплеерный шутер FragPunk, разработанный студией Bad Guitar Studio и поддержанный NetEase. Это дебютный проект студии, который уже привлёк внимание игроков. Шутер вдохновлён такими играми, как Call of Duty и Valorant, но с уникальной механикой: в каждой игре используются карточки, которые изменяют правила раунда.

На старте игры онлайн достиг 54 тысяч человек, однако первые отзывы оказались смешанными. Некоторые игроки выражают недовольство по поводу стоимости героев и большого количества валюты для микротранзакций.

Кроме того, планировались релизы для PS5 и Xbox Series, но эти версии были отложены на неопределённый срок из-за неожиданных проблем на этапе тестирования.

-4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Max Rolens

Пинганите, когда закроется.

3
Кошачий комочек

как же надоели эти сессионки, не хватает интересных качественных сюжетных игр

0
agula98

Через полгодика отправиться к xdefiant в гости

0