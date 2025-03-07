На ПК вышел новый мультиплеерный шутер FragPunk, разработанный студией Bad Guitar Studio и поддержанный NetEase. Это дебютный проект студии, который уже привлёк внимание игроков. Шутер вдохновлён такими играми, как Call of Duty и Valorant, но с уникальной механикой: в каждой игре используются карточки, которые изменяют правила раунда.

На старте игры онлайн достиг 54 тысяч человек, однако первые отзывы оказались смешанными. Некоторые игроки выражают недовольство по поводу стоимости героев и большого количества валюты для микротранзакций.

Кроме того, планировались релизы для PS5 и Xbox Series, но эти версии были отложены на неопределённый срок из-за неожиданных проблем на этапе тестирования.