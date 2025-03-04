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FragPunk 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.7 18 оценок

Новый трейлер FragPunk раскрывает сюжетную завязку шутера

butcher69
Новости

Студия Bad Guitar представила новый трейлер FragPunk — яркого героического шутера с динамичными матчами. На этот раз видео сфокусировано на сюжетной составляющей, а не особенностях персонажей.

Игровой процесс FragPunk ориентирован на быстрые и напряжённые раунды — каждая схватка длится около 2,5 минут. Скоростной TTK (time-to-kill) требует от игроков точности и быстрой реакции, чтобы одержать победу.

В игре будет 12 героев с уникальными способностями, различные варианты настройки оружия и коллекция карт, влияющих на ход битвы.

FragPunk выйдет 6 марта на ПК и современных консолях.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mia_777

Через сколько дней этот проект умрёт?

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